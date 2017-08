Lelépett Trump embere - most mi lesz?

Az Egyesült Államokban azt latolgatják, hogy mi várható Steve Bannon, a Fehér Ház stratégiai főtanácsadójának eltávolítása után.

Dzindzisz Sztefan, 2017. augusztus 19. szombat, 09:35

A döntés után a volt főtanácsadó interjút adott a konzervatív The Weekly Standard című hetilapnak, és leszögezte: "a széles mozgalmunk még mindig megvan, és teszünk is majd valamit a Trump-elnökségért. De ennek az elnökségnek befellegzett."

Az interjúban Bannon egy belharcokkal küszködő Fehér Házról beszélt, s azt jósolta, hogy ezek a belviszályok és személyi viták a távozása után sem szűnnek majd meg. "Lesznek jó napok és rossz napok egyaránt, de az elnökségnek vége" - hangoztatta többször is. Megerősítette azt a csütörtökön a The New York Times című lapban megjelent hírt, miszerint már augusztus 7-én benyújtotta lemondását, ezt e hét elején jelentette volna be nyilvánosan is, de a Charlottesville-ben a múlt hét végén lezajlott atrocitások miatt elhalasztotta. "Eleve egy évet akartam dolgozni a Fehér Házban" - tette hozzá.

Nem szakad meg a kapcsolat

A Politico című lap értékelése szerint Steve Bannon távozásával "a globalisták győztek", a The Wall Street Journal viszont azt elemezte, hogy vajon mi következik annak a stratégiai főtanácsadónak a távozása után, aki a gazdasági nacionalizmus legfőbb híve volt Donald Trump elnök környezetében, és akit az "Amerika az első" jelszóval kifejezett politikai program egyik fő szorgalmazójaként tartanak számon az Egyesült Államokban. Bannon, aki korábban beruházási bankár, majd a Breitbart News nevű jobboldali internetes médiacsoport vezérigazgatója volt, a The Wall Street Journal szerint kiválóan ismerte és értette mind a konzervatív média működését, mind a Trump egyik fő szavazói bázisát jelentő "kékgalléros", azaz munkásréteget. A lap szerint e képességei egyaránt tehetik őt Donald Trump nagyhatalmú külső támogatójává vagy nagyhatalmú ellenfelévé.

A Breitbart News pénteken - pár órával eltávolítása után - bejelentette: Steve Bannon vezérigazgatóként visszatért a médiumhoz. A The Wall Street Journal információi szerint a volt főtanácsadó konzervatív televízió indításáról tárgyalt Robert Mercerrel, aki Donald Trump kampányának - és általában a konzervatív ügyeknek - az egyik legnagyobb anyagi támogatója - írja az MTI.

Steve King, iowai republikánus képviselő - aki üzleti úton van Tanzániában és onnan adott nyilatkozatot a The Wall Street Journalnek - hangsúlyozta, hogy Bannon távozásával hangnemváltás lesz a Fehér Házban. Chris Ruddy, a Newsmax című konzervatív lap vezérigazgatója, aki baráti viszonyt ápol Donald Trumppal, úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg nem szakad meg a kapcsolat Trump és Bannon között, és az elnök továbbra is kikéri majd a távozott stratégiai főtanácsadó véleményét.

Bírálnak

Közben Donald Trumpot változatlanul élesen bírálják a Charlottesville-ben történtekről tett nyilatkozatai miatt. Pénteken testületileg távozott az elnök művészeti és kulturális tanácsadó bizottsága. Carl Icahn milliárdos üzletember szintén közölte: Trump egyetértésével lemond különleges tanácsadói megbízatásáról. A gazdaságszabályozási ügyekben tanácsadásra felkért Icahn az elnökhöz írt - és nyilvánosságra hozott - levelében nem tett említést Charlottesville-ről, távozása indoklásaként azt hangoztatta, hogy nem akar "pártpolitikai civakodások" középpontjába kerülni.

Rex Tillerson külügyminiszter a rasszizmus elítélésére és nemzeti megbékélésre szólított fel, Nikki Haley, ENSZ-nagykövet pedig elektronikus levélben kérte munkatársait, hogy álljanak ki és ítéljék el a gyűlöletet.