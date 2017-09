Lemossa a Lidl a CBA-t - mi lehet a magyarázat?

A diszkontok repítik előre a magyar élelmiszer-kereskedelmi piacot. A munkaerőhiány is váltásra serkent: az Aldi és a Lidl vezet az egy főre jutó árbevétel tekintetében, ami a hatékonyság valódi fokmérője. A Lidl egy főre jutó forgalma négyszerese a Coop Szolnokénak - állapítja meg a blokkk.com.

A szakportál szerint magyar élelmiszer vásárlási szokások átalakulását két folyamat is mutatja. Egyrészt egyre több élelmiszerlánc vág bele az online élelmiszer eladásba, másrészt megfigyelhető a diszkontok - élükön a nagy német láncok - viharos sebességű terjeszkedése.

Magyarországon a leggyorsabb ütemben nő a forgalmuk, amihez persze az is hozzátartozik, hogy - plázastop ide, plázastop oda - szépen terjeszkednek is bolthálózatuk bővítésével.

A munkaerőhiány okozta sorállás váltásra ösztönzi a boltosokat és a vásárlókat egyaránt - olvasható a portálon.

Az Aldi és a Lidl nagyot nyomott

Az elmúlt négy esztendőt vizsgálva - 2013-2016 között - a diszkont élelmiszerboltok alaposan feltornázták a piacukat. A legviharosabb sebességgel az Aldi robog előre, amely ebben az időszakban másfélszeresénél is nagyobbra hizlalta forgalmát. Igaz, ő a legkisebb és szépen gyarapítja boltjait is. A legnagyobb értékben viszont a Lidl bővítette értékesítését, a közel 90 milliárdos növekedés több más mutatót is lepipál. Például egymaga hozta a három diszkontlánc - Aldi, Lidl Penny Market - növekedésének a felét, de ami a legszembetűnőbb, hogy egymaga túltesz a két hipermarket forgalomemelkedésén is.

Az előbbiekből rögvest következik, hogy hol is tartanak a hipermarketek, amelyek - igaz régebben - hasonló pályát futottak be. A hipermarket piac lassabban lépdel előre - de azért a szakterület átlagát hozzák, hiszen a KSH adatai szerint az úgynevezett élelmiszer jellegű vegyes boltok (ide tartoznak a multi élelmiszeres áruházak) árbevétele a jelzett négyéves időszakban összesen 4 százalékkal nőtt (ami nem sok, ráadásul úgy jön ki, hogy ez a piacrész 2013-ban és 2014-ben nem nőtt, hanem csökkent, emelkedés csak az elmúlt két esztendőben volt).

A blokkk.com szerint a szupermarket csatornát a multi áruházi körben az egy szem Spar jelenti, bár a Tesco is indított ilyen jellegű boltokat korábban és az Auchan is rálépett erre az ösvényre. A Spar viszont - némi ellentmondást is keltve az előbbiekkel - egymaga ugyanannyi növekedést lapátolt össze, mint az Aldi, de hát az holland láncnak van a multik között a legtöbb boltja, több mint 400.

Akadnak különbségek bőven az egy főre jutó árbevételben is, ami sok mindent elárul a magyar élelmiszer kereskedelemről:

