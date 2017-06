Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Luxusüdülőhelyen keres üzletet a magyar kkv-nak Hajdu Petra

A dollármilliomosok kedvelt amerikai üdülőhelyén, Aspenben keresheti a magyar kkv-k üzleti partnereit a Magyar Nemzeti Kereskedőház ügynöke, Hajdu Petra.

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) ügynöke, Hajdu Petra a coloradói síparadicsomban, Aspenben dolgozhat a hazai kkv-k érdekében, a fizetése havi egymillió forint - írja cikkében a Népszava. Hajdu korábban a TV2 riportere volt, majd a Kormányzati Információs Központ sajtófőnökeként dolgozott Giró-Szász András akkori kormányszóvivő mellett.

Az MNKH Zrt. nem közölte a lappal, hogy Hajdu mely amerikai államban, illetve városban dolgozik. A Népszava szerint azért Aspenben dolgozik a kereskedőház ügynöke, mert Hajdu férje ott sí- és siklóernyőoktató.

"Az MNKH Hajdu Petra magánszeméllyel áll szerződéses kapcsolatban, aki az Amerikai Egyesült Államokban ügynöki tevékenységet végez az MNKH Zrt. részére" - írta válaszában az állami társaság. A feladatai közé tartozik a "partnerek keresése, beazonosítása, valamint releváns üzleti lehetőségek felkutatása." Hogy milyen eredményeket hozott eddig Hajdu munkája, a következőt válaszolta az MNKH az újságnak: "Hajdu Petrának köszönhetően több alkalommal is részt vettek magyar vállalkozások nemzetközi szinten is kiemelt élelmiszer-, valamint kreatívipari kiállításokon New Yorktól Los Angelesig, melyek eredményeként számos üzletkötést bonyolítottak le".

A képen Szőcs Géza, a 2015-ös milánói világkiállításért felelős kormánybiztos és Hajdu Petra látható még sajtófőnökként (forrás: MTI Fotó: Máthé Zoltán).