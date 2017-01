Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ma a Cetelem volt soron az MNB-bírságolásban

Az MNB összesen 18,5 millió forint bírság megfizetésére és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezte a Magyar Cetelem Bankot és az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-t a hitelkockázati, tőkeszámítási, számviteli, adatszolgáltatási, valamint informatikai biztonsági tevékenységet érintő egyes hiányosságok miatt. A feltárt jogsértések nem hordoznak rendszerkockázatot és nem veszélyeztetik a bankcsoport megbízható működését.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) - korábban elfogadott felügyelési ütemterve részeként - átfogó csoportvizsgálatot végzett a Magyar Cetelem Bank Zrt.-nél, illetve az összevont alapú felügyelet alá tartozó leányvállalatánál, az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nél. A jegybank a 2014. január 1-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

A jegybanki vizsgálat megállapította, hogy a Magyar Cetelem Bank a hitelkockázat-kezelésnél nem minden esetben tartotta be a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatónál (jtm) előírt eladósodottsági korlátot, valamint a felmentési eseteket sem alkalmazta megfelelően. Tevékenysége során nem minden esetben végezte el az adóstársak adósminősítését, továbbá egyes hitelkonstrukcióknál a belső szabályozás is hiányos volt. Emellett tőkeszámítási, informatikai biztonsági, számviteli és adatszolgáltatási hiányosságok is felmerültek a társaságnál. Az Oney Magyarország Zrt. vizsgálata során a jegybank az informatikai rendszer egyes biztonsági, hozzáférési és adminisztratív problémáit azonosította.

Mindezek nyomán az MNB ma közzétett határozataiban kötelezte a vizsgálat alá vont pénzügyi intézményeket, hogy legkésőbb 2017. március 31-ig intézkedjenek a feltárt hiányosságok megszüntetésére.

A hiányosságok miatt a jegybank összesen 14,5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Magyar Cetelem Bankkal, illetve 4 millió forintot az Oney Magyarország Zrt.-vel szemben. Mindkét társaságnál súlyosító körülmény volt a megállapított szabályszegések egy részének a társaságok működése szempontjából nem egyedi, hanem rendszerszintű jellege, illetve jórészt jelentős és magas kockázati súlya, a banknál pedig a szabályok megsértésének ismétlődése. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a vizsgálat nem tárt fel ügyfél-érdeksérelmet, továbbá a társaságok együttműködő magatartást tanúsítottak, és a feltárt hiányosságok orvoslására azonnali intézkedéseket tettek - olvasható a közleményben.