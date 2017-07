Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyar fejlesztés sertésbajra

Diagnosztikai kit fejlesztésére több mint 330 millió forint uniós támogatást nyert két Győr-Moson-Sopron megyei cég, a Galenbio Kft. és konzorciumi partnere, Carlsbad Research Organization Szolgáltató Kft. A mintegy 554 millió forint költségvetésű projekt célja a sertés reprodukciós és légzőszervi szindróma vírus (PRRSV) gyors diagnosztizálása - tájékoztatta Somogyi Mária projektmenedzser az MTI-t.

A kombinált eljárás, tesztrendszer kifejlesztése lehetővé teszi, hogy sertéstelepi, azaz helyszíni és laboratóriumi körülmények között is kimutassák a levett mintákból, egy-két órán belül a kórokozókat. A jelenlegieknél így jóval megbízhatóbb vizsgálatok végezhetők el, jobb reprodukálhatóság mellett. Ezzel a projekt hozzájárul többek között az élelmiszerbiztonság, az állattenyésztés és - egészségügy innovatív fejlesztéseihez és lekövethető diagnosztikai alapokat teremt a fertőzések, vírusok kiszűréséhez - közölte Somogyi Mária.

A fejlesztéshez a két konzorciumi tag több mint 210 millió forint önrésszel járult hozzá.

A konzorciumvezető a két mosonmagyaróvári vizsgáló-kutató laboratóriummal rendelkező Galenbio Kft., amelynél több mint 30 éve foglalkoznak a sertések fertőző betegségeivel, mint például légzőszervi megbetegedést okozó vírus, a PRRSV kutatásával. De végeznek laboratóriumi élelmiszer- és vízvizsgálatot is, valamint vakcinákat fejlesztenek, illetve gyártanak haszonállatok számára. Az aktív munkatársaik száma 12, az újrónafői székhelyű Carlsbad Research Organization Szolgáltató Kft.-nél 6-an dolgoznak, és elsősorban állatorvosi és diagnosztikai tevékenységgel foglalkoznak.

A tavasszal indult fejlesztés 2 évig tart majd, jelenleg az információgyűjtés, a módszertani beállítás, a sertéstelepekkel való kapcsolatfelvétel, valamint a speciális berendezések, mint például a molekuláris biológiai vizsgálatokhoz szükséges eszközök beszerzése zajlik.

Az előkészítés első éve után, jövő tavasszal indulhat majd a prototípus-fejlesztés. Ezt a gyakorlatban tesztelni is kell majd - részletezte Somogyi Mária. Arról is beszélt, hogy számos eljárás létezik a kórokozók kimutatására, de a célként megjelölt, epitóp-predikción (az immunrendszer ellenanyag-válaszán) alapuló megközelítés, eddigi ismereteik szerint, egyedülálló lehet. A projekttel arra is törekednek, hogy a sertéstelepeken elvégezhető, meglehetősen korlátozott diagnosztikai lehetőségeket szélesítsék.

A 2004-ben alapított Galenbio Kft. nettó árbevétele 2016-ban közel 390 millió forint volt. Ez a korábbi évekhez képest 5-10 százalékos növekedést mutat. Ezt legnagyobb részben a kutatási tevékenység adja, de jelentős a laborvizsgálatokból származó bevétel is -írta az MTI.

