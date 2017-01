Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magyar milliárdos vinné az Alexandra könyvbirodalmat

A Central-csoport tárgyalásokat kezdett a bajba jutott Alexandra könyves cégcsoport esetleges átvételéről - értesült a Napi.hu. Az MKKE ma válságmegbeszélést tart a pénzükre váró könyves cégekkel.

A Central-cégcsoport is érdeklődik a könyvterjesztő és kiskereskedelmi hálózattal rendelkező Alexandra-cégcsoport átvétele iránt, ennek részleteiről a hétvégén már tárgyalt több kiadóval - értesült a Napi.hu. Az egyik érintett kiadó megerősítette lapunk információját, egy másik nem kívánt az ügyben nyilatkozni, több kiadó viszont egyelőre nem reagált megkeresésünkre.

Az üzletek átvételéről négy érdeklődő befektetővel tárgyalt, köztük a Centrallal is Somogyi Ferenc, az 56 Alexandra könyvesboltot üzemeltető Rainbow Üzletlánc Kft. nevében eljáró válságmenedzser, aki korábban az Alexandra üzleteket ellátó nagykereskedő, a Könyvbazár Kft., majd a Rainbow átvilágításában is részt vett. Somogyi szerint több kiadói csoporttal tárgyalnak, akik megkeresik őket, azokkal leülnek tárgyalni, a céljuk, hogy mielőbb befektetőt találjanak a könyvesbolt-hálózat átvételére vagy közös üzemeltetésére. Arról azonban nincs információja, hogy a Central az egész Alexandra-cégcsoport átvételét tervezné.

Az Alexandra üzleteknek könyvet szállító Könyvbazár vezetője, Matyi Dezső egyelőre nem reagált lapunk megkeresésére.

A Central Médiacsoport Zrt. az esetleges Alexandra-befektetésre vonatkozó kérdésünkre nem válaszolt. "Az Alexandrával magával, és fő partnereivel is folyamatos üzleti kapcsolatban vagyunk a Central Kiadón keresztül. Értesültünk mi is a piaci hírekről, ezeket a körülményeket is figyelembe véve a kapcsolatunk a partnereinkkel nem tér el a megszokott üzletmenettől" - írta rövid válaszában a cég.

Hogyan számolnának el a kiadókkal?

Ahogy a Napi.hu a múlt héten beszámolt róla, az egész magyar könyvpiacot megrengetheti a Rainbow és a Könyvbazár közt kialakult elszámolási vita, a kiadóknak az átvett könyvekért több mint hárommilliárd forinttal tartozik a Könyvbazár. A Könyvbazárnak viszont a Rainbow nem fizet.

Információink szerint a Central az Alexandra átvételével nem kíván törleszteni abból az adósságból, amit a Könyvbazár felhalmozott a kiadók felé, és a Rainbow hálózatában lévő könyvkészleteket sem szolgáltatná vissza.

A Könyvbazár ügyvezetője az Alexandra könyves birodalmat felépítő Matyi Dezső, tulajdonosai Matyi családtagjaihoz köthető cégek és a volt felesége, míg a kiskereskedő Rainbownak tavaly szeptember óta 50 százalékban a Wolf-CRS Kft. a tulajdonosa, amely kezdeményezte új ügyvezető kinevezését, határozott időtartamra, hat hónapra, 2017. február végéig (ő Vass István közgazdász, aki Somogyi Ferenc fizetésképtelenségi eljárásokkal foglalkozó cégének, a TM-Line Zrt.-nek a munkatársa; a korábbi ügyvezető Szabó Tünde volt, Matyi Dezső volt felesége). A cégadatok szerint a Rainbow fennmaradó 50 százalékos tulajdonrészén Matyi egyik leánya, az édesapja és a volt felesége osztozik.

Az esetleges új befektető és a kiadók közti tárgyalásokat az is befolyásolhatja, hogy Matyi Dezsőék vitatják a Rainbow új ügyvezetőjének mandátumát, így az általuk megkötött szerződések jogilag vitathatók lehetnek.

Az új menedzsment szerint a Rainbow könyvesbolti bevételeiből Matyi és bizalmas munkatársai kölcsönöztek más, Matyiékhoz köthető vállalkozásoknak és személyeknek. A cég bevételeinek nagy részét átirányították, a könyveket szállító Könyvbazárnak viszont alig fizettek, így halmozódott fel a nagykereskedő felé 3,6 milliárd forint tartozásuk (a 2016. november 30-ai összesítés szerint). A Rainbow ugyanakkor az átirányított bevételek miatt 3,2 milliárd forintot követel Matyi Dezső egyéb vállalkozásaitól, Matyi Dezsőtől és egy hozzá közel álló személytől.

Matyiék viszont hamisítással vádolják az új tulajdonostársat. Matyi jogi képviselője az Indexnek korábban azt mondta, hogy a Wolf-CRS tulajdonszerzése csak okirat-hamisítással valósulhatott meg a Rainbow-ban, a jelenlegi cégvezetés pedig a beleegyezésük nélkül működik, ezért ők is megtették a szükséges lépéseket a rendőrségen. Somogyi ezzel szemben azt állította lapunknak, hogy az új ügyvezető kinevezését a társaság szeptemberi taggyűlése egyhangúlag megszavazta, azon Matyi Dezső két tag meghatalmazottjaként volt jelen.

Még nem vonták ki a könyveket a boltokból Somogyi Ferenctől azt is megtudtuk, hogy egyelőre nem került sor azoknak a könyveknek a kivonására az Alexandra üzletekből, amelyekre kiadóik megbízást adtak a nagykereskedő Könyvbazárnak (köztük vannak a Líra és a Kossuth kiadócsoportok kiadványai). Ez ügyben az elmúlt napokban levélváltások történtek a kiskereskedő Rainbow és a nagykereskedő Könyvbazár között, egyéb kommunikáció nincs a két fél között. A kiadók levélben értesítették a könyvek kivonásáról a Rainbow-t, amely arra kérte a kiadókat, számoljanak el egymás között, mivel a cég egyelőre nem kapta meg az üzletekre lebontott készletadatokat a Könyvbazártól.

A printben lát fantáziát a Central

A Central-cégcsoport tagja, a lapkiadással foglalkozó Central Médiacsoport Zrt. a napokban jelentette be, hogy tavaly év végén 100 százalékra növelte részesedését az Animus Kiadó Kft.-ben, ezzel kizárólagos tulajdonossá vált a vállalkozásban. A cégcsoport 2003 óta foglalkozik könyvkiadással, portfóliójába többek között ismeretterjesztő kötetek, mese- és szakácskönyvek, illetve a Central print kiadványainak saját kötetei tartoznak. A tulajdonos-vezérigazgató Varga Zoltán 2014-ben vásárolta meg a finn Sanoma magyarországi médiavállalatát, ami Central Médiacsoport Zrt. néven működik tovább.

A Central-csoport tulajdonosa Varga Zoltán, aki a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2016-os listáján a 18. helyen szerepelt, 37 milliárd forintra becsült vagyonnal.

Válságmegbeszélést tart az MKKE

Könyvkiadásban részt vevő szakemberek részvételével kedden délután (cikkünk megjelenése idején - a szerk.) - megbeszélést tart a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE), hogy az Alexandra-fizetésképtelenség következtében kialakult feszült helyzetben - ami a magyar könyvkiadás elmúlt 20 évének legnagyobb problémája - megoldást keressen, megbeszéljék a lehetséges lépéseket - mondta lapunknak Kocsis András Sándor MKKE-elnök. A kiadók a nagykereskedő Könyvbazárral állnak kapcsolatban, amely több mint hárommilliárddal tartozik nekik. A kiadók által az Alexandra üzletekből visszáruztatott készlet értéke elérheti az ötmilliárd forintot, amelynek máshol történő értékesítése gondot okozhat a kiadóknak.

Az Alexandra boltok továbbműködtetése a könyvszakma (kiadók, nyomdák és szerzők) érdeke, a teljes éves könyves forgalom 20-25 százaléka ugyanis itt keletkezik - mondta Kocsis. Véleménye szerint a két nagy terjesztői hálózat, a Libri és a Líra is tovább tudná működtetni az Alexandra üzleteket, de egy új, harmadik szereplő színre lépése jót tenne a piacnak, s az eddigi tapasztalatok szerint a bezárt üzletek forgalma nem csoportosul át automatikusan más terjesztőhöz.

A minisztérium egyelőre nem dob mentőövet

Kocsistól megtudtuk, hogy a kultúráért is felelős minisztert levélben kereste meg, a kialakult helyzetben az érintett kiadóknak és nyomdáknak gyorssegélyt kért a kormánytól, hivatkozva arra, hogy az elmúlt 26 évben a könyvesek a nehézségek ellenére soha nem vettek részt konszolidációban, szemben például a banki és a húsipari ágazattal. A szaktárca válasza szerint azonban egyelőre nem nyújt pénzügyi segítséget, hanem egyeztetést kezdeményez a problémák megismerése érdekében a könyvszakmai szereplőkkel.