Magyarország az e-autózás éllovasa lesz - mondta Orbán

Magyarországon 2017-ben magasabb fokozatba kapcsol az újraiparosítás - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Samsung SDI elektromosjármű-akkumulátor gyárának megnyitó ünnepségén, hétfőn Gödön.

Szász Péter, 2017. május 29. hétfő, 17:30

A járműgyártásban dolgozók száma 2017 első negyedévében meghaladta a 160 ezret, ezzel Magyarország Közép-Európa egyik járműgyártó centruma lett, miközben elindult abba az irányba, hogy a régió egyik járműfejlesztési központja és az e-autózás éllovasa legyen - mondta a miniszterelnök az MTI tudósítása szerint.

Az ezzel kapcsolatos új beruházások - így a gödi üzem - révén már nemcsak autót gyártanak, hanem a jövő autóit is megálmodják, készítik és tesztelik itt. A kilencvenes évek elején, a szocializmus lebontása után kinyílt a világ, és hirtelen, ömlesztve kapták az emberek a piacgazdaság termékeit, új márkákkal ismerkedtek meg. Hamar kiderült azonban, hogy a piacgazdaság sem mindig garancia a minőségre, de ha valami Dél-Koreában készült, "biztosak lehettünk abban, hogy kiváló termékkel van dolgunk". Dél-Korea és cégei a minőség és innováció szimbólumát jelentik azóta is - mondta.

Dél-Korea példakép Magyarország előtt, hogy sok munkával és szorgalommal, precizitással, kreativitással be lehet törni a világpiacra; "lélegzetelállító sikertörténet" az ázsiai országé. Dél-Korea és a Samsung arra is példa, hogy a világgazdaság nem úgy működik, hogy eleve le vannak osztva lapok, hanem a lapokat folyamatosa újraosztják.

A miniszterelnök hangsúlyozta: egyes térségek kiemelkednek, mások pedig vesztenek erejükből, és Dél-Korea azon országok közé tartozik, amelyek diktálják a tempót. Közép-Európa is "a fel- és kiemelkedő térségek" közé tartozik. Azt is fontosnak nevezte, hogy Dél-Korea tanult másoktól, de mindig a saját útját járta. Az ország fontos kereskedelmi partnere Magyarországnak - fűzte hozzá.

Dél-Korea csodát tett az elmúlt évtizedekben és "ez a csoda ma ismét itt van Gödön". A beruházással biztosított az itt élők jövője. Sok ország "vitte volna ezt a beruházást", de a Samsung ragaszkodik Gödhöz, és a város is elkötelezte magát a cég mellett, így a kormány is beállt a beruházás mögé. A beruházással "a jövő költözik be Gödre" - mondta.

Az elektromos töltőállomások száma 2019-re 3500-4000 között lesz az országban, 2020-ra 63 ezer elektromos meghajtású jármű kerül a magyar közutakra, és ebből 54 ezer személyautó lesz. Az elektromos autók tulajdonosai adókedvezményeket kapnak.

Magyarország és Göd egyaránt nyer ezzel a gyárral, hiszen az emberek munkát, a cégek megrendeléseket kapnak, a Samsung Európa legalacsonyabb adóit fizeti, továbbá kiválóan képzett, kreatív munkaerőt kap egy olyan országban, amely a kutatás-fejlesztésben is az élre akar törni. Ez egy kölcsönösen jó üzlet.

Dzsun Jong Hjun, a Samsung SDI vezérigazgatója kiemelte: az elektromos autók piaca világszerte robbanásszerű fejlődés előtt áll, ezért nagyban nő majd a kereslet az itt gyártott akkumulátorok iránt. A legmodernebb technológiával dolgoznak majd, így hozzájárulhatnak az európai elektromos autóipar fellendüléséhez. A vezérigazgató köszönetet mondott az államnak és a városnak a folyamatos támogatásért, amelyet a beruházás tavaly nyári bejelentésétől az üzem mostani megnyitásáig nyújtottak.

Tuzson Bence a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, a körzet országgyűlési képviselője arról beszélt: az, hogy itt jöhetett létre ez a gyár, azt jelenti, hogy a Samsung vezetése bízik a magyar emberekben, a helyiekben, a munkájukban. Hozzátette: kormány nagy mértékben támogatta Gödöt, kétmilliárd forintot kapott infrastrukturális fejlesztésekre.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly augusztusban jelentette be, hogy az európai piacra szánt elektromos autók akkumulátorainak gyártásába kezd a Samsung Gödön, és a százmilliárd forintos beruházás keretében 600 új munkahely jön létre. A tárcavezető kiemelte: komoly regionális verseny végén nyerték el a beruházást, amelyért nagy infrastrukturális fejlesztéseket vállaltak a térségben, valamint Göd csökkenti a koreai cég vállalati terheit.

A 2012-ben még 76 milliárd forint árbevételű Samsung SDI Magyarország Zrt. 2014-ben zárta be a mintegy 322 ezer négyzetméteres gödi képcsőgyárát, miután a képernyők iránti kereslet erősen megcsappant a plazmatechnológia magas áramigénye miatt. A Samsung mostani, a gödi beruházásról hozott döntése mögött az áll, hogy valamennyi európai autógyártó nagy lendülettel fejleszti elektromos autóit, így az akkumulátorok jelentősége folyamatosan nő.