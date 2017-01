Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már ötvenmilliárdnyi rezsiszámlával úsztak el a magyarok

Megtört a rezsicsökkentés óta tartó trend: 2016 áprilisához képest novemberre nőtt a rezsiszámlákkal elmaradó fogyasztók, és a szolgáltatásból kikapcsoltak száma is - derült ki Seszták Miklós fejlesztési miniszter írásbeli válaszából, amelyet a szocialista Tóth Bertalan kérdésére adott.

A képviselő időről időre rákérdez ezekre az adatokra a minisztériumnál, innen lehet nagyjából követni, hogy hány olyan ember van Magyarországon, akinek gondot okoz a rezsi befizetése - írta az Index.

Az utoljára lekért adatok a lakossági áram-, gáz- és távhőtartozások helyzetéről 2016 áprilisiak voltak, most Seszták Miklós a novemberi adatokat tette közzé válaszában. Ebből az derül ki, hogy többen lettek, akik tartoznak a villanyszámlával és nagyobb lett a tartozás is. Nem túl jó hír az sem, hogy a villanynál és a gáznál is magasabb lett a kikapcsolt lakossági fogyasztók száma.

közműszínek.

A gázszolgáltatásban tavaly novemberben már 77 825-en voltak olyanok, akiket kikapcsoltak, az áramnál ugyanez 21 768 fogyasztót jelentett. Egyedül a távhő az, ahol látni némi javulást, ez azonban eleve lényegesen kevesebb embert érint, mint a gáz és az áram, itt 6442 kikapcsolt fogyasztó van.

Az, hogy a fogyasztókat idő közben átigazoltatták az államhoz, a különböző rezsitartozások összesítését is nehezebbé teszi, mindenesetre nagyjából az mondható, hogy

a magyar lakosság teljes rezsitartozása novemberben: 50 milliárd forint körül volt. Ez az az összeg, amennyivel a fogyasztók legalább 30 napja tartoznak - írta a portál.

Ez első ránézésre valamennyi javulást mutat áprilishoz képest, ám itt is összetettebb a kép. A szolgáltatók ugyanis eladhatják a náluk halmozódó követelésmennyiség egy részét faktoringcégeknek, az energiahivatalnál pedig ez úgy csapódik le, hogy csökkent a szolgáltató kintlévősége.

