Már több mint harmincezer ember van eltiltva a cégügyektől

Csak 2016-ban több mint 13 ezer magánszemélyt tiltottak el a cégvezetéstől, ezzel harmincezer felé emelkedett az eltiltott személyek száma - adta hírül az Opten.

Gyöngyös város népességének nagyságrendjével megegyező mennyiségű magánszemély van eltiltva a cégvezetéstől, ez is azt mutatja, hogy a cégvezetési kultúrának van még hova fejlődnie hazánkban - véli Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója.

A cégbíróság jellemzően - jogerősen megállapított - ki nem elégített hitelezői követelések és be nem fizetett pénzbírságok esetén tilthat el magánszemélyeket a cégügyektől. Az eltiltott személyek lényegében 5 évre eltiltásra kerülnek cégvezetési, cégképviselői jogkörtől és bizonyos típusú tulajdonosi szerepköröktől is.

Évről évre emelkedik a cégvezetéstől eltiltott személyek száma, ami egyrészt jelzi a cégstruktúra gondjait, ugyanakkor értelmezhető a "gyógyulás" egyik eszközének is. Az eltiltások emelkedése ugyanis egyben a problémás magánszemélyek növekvő arányú kiszűrését is jelenti a rendszerből.

Újonnan eltiltott személyek Év Fő 2010 479 2011 702 2012 1 139 2013 1 991 2014 5 147 2015 12 554 2016 13 015

Forrás: Opten

A magánszemélyek sokszor nem csak egy céget képviselnek. Ha egy magánszemélyt egyik cégének ügyei miatt eltiltják, akkor elméletben minden kapcsolódó cégénél meg kell jelennie az eltiltás tényének, de természetesen a gyakorlat itt sem ilyen egyszerű.

Csaknem 4000 eltiltott személy vezet jelenleg is hatályosan céget a tiltás ellenére, ráadásul úgy, hogy az esetek 90 százalékában az eltiltott személy az egyetlen aláírója a cégnek - mondta az Opten szakértője. A cégeknek ezért nem árt résen lenni, kivel is kötnek üzletet, hiszen egy ilyen szerződés már jogi szempontból is érdekes kérdéseket vet fel, de üzleti szempontból egészen biztosan kimagasló kockázattal járhat.

A fertőzöttség nem csak a mikrovállalkozásokat érinti, jóval kisebb arányban ugyan, de a kkv-s és a nagyvállalati szegmensben is fennáll a jelenség. A 2016-ban eltiltott magánszemélyek közül például 237 személy köthető 100 millió forintot meghaladó árbevételű céghez, és 26 eltiltott esetében pedig 1 milliárd forintot meghaladó árbevételű cégkapcsolat is azonosítható.

Az eltiltásokkal leginkább érintett szektorok közül magasan kiemelkedik a kereskedelem, de az építőipar, a vendéglátás és a tanácsadó szektor sem áll túl jól.

Az eltiltás az egyik legerősebb eszköz, ugyanakkor 1-1 tényleges eltiltás hónapokig, sőt évekig tartó eljárás eredménye lehet. A jogerőre emelkedésig számos lépcső vezet, ezt az utat igen költséges és időigényes lehet végigjárni, így sok hitelezőnek még mindig egyszerűbb leírni a veszteséget, mint újabb költségeket bevállalni. Ráadásul az eltiltás nem egyenlő a veszteségek megtérítésével - hangsúlyozza az Opten.