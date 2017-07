Mától sok bankfiók bezárt - mutatjuk a részleteket

Mától újabb bankfiókok nem nyitnak ki többé - írta az Azénpénzem.hu.

Domokos László, 2017. július 3. hétfő, 11:35

Az MNB adatai szerint két év alatt 16 százalékkal, 324 darabbal csökkent a bankfiókok száma március végére. Azóta tucatnyinál is több további fiók zárt be - számolt be az Azénpénzem.hu.

Az Erste Bank még június elején jelentette be, hogy június végével négy nagyvárosban összesen nyolc fiókját vonja össze egy másik ott működővel, egy településen pedig bezárja a fiókját.

A CIB Bank pedig még áprilisban tette közzé, hogy bezár június végén a piliscsabai fiókja, valamint a pénzintézet összevonja két-két nyíregyházi és székesfehérvári fiókját.

A kis bankok közül is a fiókbezárás mellett döntött a MagNet Bank is, amely szavai szerint a József körúti fiók a bank Astoriánál lévő fiókjába költözött június közepén. Korábban az újlipótvárosi fiók "költözött" a Balassi Bálint utcába.

Emellett a pénzintézetek alakítgatják a nyitvatartási időt és a kínált szolgáltatásokat is. A CIB július 17-étől budapesti KÖKI fiókját a korábbi este hat helyett többnyire csak fél ötig tartja nyitva. Az MKB viszont az idén június végétől lehetővé tette ügyfelei számára, hogy ingyenesen és jelszó nélkül használhassák a fiókokban elérhető wifi hálózatot - írta a pénzügyi portál.