Matolcsy Ádám: eddigi életem munkájából vettem meg az Origót

Az Origót üzemeltető New Wave Media Group Zrt.-t a vállalkozásaim által termelt jövedelemből tudtam megvásárolni. Pénzügyileg ez a vételár kifizetésével, de főként nagymértékű hitelek átvállalásából áll. A hitel átvállalásánál nemcsak a termék a fedezet, hanem eddigi életem munkája, az összes cégem, ingatlanaim - mondta a cég új tulajdonosa, Matolcsy Ádám, a jegybankelnök 31 éves fia a Magyar Időknek.

A fiatal és sikeres üzletember azt is elárulta, hogy a vételhez ezúttal - szemben a Balaton Bútor Kft. megvásárlásával - nem vett fel hitelt másodnagybátyja, Szemerey Tamás bankjától, az NHB Banktól. Igaz, a New Wave Media Group Zrt.-nek több hitele is van, amelynek egy része növekedési bankos hitel, így azokat ő fizeti tovább - derül ki az interjúból.

Matolcsy Ádám a tegnap bejelentett tranzakcióval kapcsolatban nem kértem apjától tanácsot, de megkérdezte: politikailag mekkora kárt okozhat neki a negatív médiavisszhang. Matolcsy György rá bízta a döntést, mondván: ne érezze úgy, hogy a családneve bármiben gátolja.

Az Origót nem tartja propagandaoldalnak. Szavai szerint konzervatív, polgári hangvételű lap működtetését tervezi. Ezzel együtt szerint az Origo csak egyik eleme a portfóliónak - azt a tartalmi diverzifikálást tartja a jövő útjának, amelyet a cégcsoport Száraz István vezetése alatt elindított.

Őszre összeolvadnak a cégcsoport társaságai. Az egyes lapok jövőbeli sorsáról nem nyilatkozott, mondván ezek alaposabb megfontolást igénylő kérdések. Nem tervez személycseréket, emellett minden munkavállalójával próbál találkozni a következő hetekben - derül ki az interjúból.

