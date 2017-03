Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még mindig a férfiak dominálnak a magyar cégeknél

Alig változott a női vezetők és tulajdonosok aránya a tavalyi évben. 2016-ban 34-ről mindössze 34,2 százalékra emelkedett az arányuk, a cégtulajdonosok között csak 42,64 százalék a nők részesedése - derül ki a Bisnode Magyarország Kft. összesítéséből, melyet a szerdai nőnap alkalmából tették közzé.

Hazai, európai és globális szinten is egyre nagyobb hangsúlyt kap a nemi egyenlőtlenség, mivel még mindig nagy a különbség a nők és a férfiak bérezésében, valamint a cégek vezetésében is kisebbségben vannak a nők. 2015-ben a férfiak átlagosan 16 százalékkal kaptak magasabb bérezést Magyarországon. Ráadásul a vezető pozíciókban akár kétszeres is lehet a különbség - derül ki a KSH adataiból.

Régiónként is eltér a bérezés: a legnagyobb (közel 20 százalékos) eltérés a Közép-Dunántúlon és Közép-Magyarországon van, míg a legalacsonyabb (átlagosan 8 százalékos) különbséget az észak-alföldi megyékben mérték.

Javul a foglalkoztatottság, stagnál a vezetők száma

A nők foglalkoztatási rátája viszont némileg javult a tavalyi év folyamán. De így is csak a gazdaságilag aktív (15-74 év közötti) nők 51,3 százaléka tud elhelyezkedni, 14 százalékkal kevesebben, mint a hasonló korú férfiak.

Magyarországon átlagosan minden harmadik cégre jut egy női vezető. A szám annak fényében kifejezetten alacsony, hogy a gazdaságilag aktív lakosság több mint felét nők alkotják. Tavalyhoz képest ez nem jelent különösebb változást, hiszen a növekedés mértéke nem érte el a 0,2 százalékpontot sem. Jellemzően inkább a kisebb - 10 fő alatti -létszámmal rendelkező vállalkozások esetében találkozhatunk az országos átlagot (34,22 százalék) megközelítő arányokkal.

Az 1-9 fős vállalkozásokat leszámítva, minden létszámkategóriában növekedett a női vezetők aránya. Az 50 és 249 fő közötti cégek 26 százalékában, míg a legnagyobb, 250 fő feletti alkalmazotti létszámmal működő vállalkozások közel negyedénél van legalább egy női vezetővel.

A női vezetők aránya Észak-Magyarországon a legmagasabb, itt a cégek 35,35 százalékánál tagjai a felsővezetésnek. A Nyugat-Dunántúlon a legrosszabb a helyzet, ahol mindössze 33 százalékot tesz ki a női vezetővel működő cégek aránya, ami minimális növekedést jelent. A legnagyobb - negyed százalékpont közeli - növekedést a Dél-Alföldön és Közép-Magyarországon mérte a Bisnode.

Érdekesség, hogy az összes cég 26,3 százaléka olyan, hogy kizárólag nők vezetik. Viszont ez még jelentősen elmarad az Európai Unió 2020-as évre meghirdetett célszámával: addigra a tőzsdén jegyzett cégeink körében a vezetők legalább 40 százalékát nőknek kell lenniük.

A tulajdonosok között jobb az arány

A vállalkozások tulajdonosi körében jobb a helyzet: a hazai cégek 42,64 százaléka rendelkezik női tulajdonossal. A magyar gazdasági társaságokat alkalmazotti létszám szerint csoportosítva a 250 fő feletti cégeknél (csak 34,1 százalékuknál) van a legritkábban női birtokos. Ez több mint 2 százalékponttal magasabb, mint egy évvel korábban. A tulajdonosokra is igaz az a tendencia, hogy a kevesebb, mint 10 főt foglalkoztató cégeknél a legnagyobb a női tulajok aránya.

A Dél-Dunántúlon a legjobb ez a szám: a cégek 43,76 százaléka rendelkezik női tulajdonossal. A legalacsonyabb arány (42 százalék) Közép-Magyarországon mérhető.

A hazai csak nők tulajdonában álló vállalkozások alig 15 százalékát teszik ki a működő vállalkozások számának.

