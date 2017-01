Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még mindig nem vitt ki minden csomagot a Posta

Még mindig nem érkeztek meg a karácsony előtt rendelt csomagok, az ügyfelek egyre türelmetlenebbek, a posta nyomon követési rendszere pedig egy vicc – panaszkodott a Magyar Nemzetnek egy magyar webáruház tulajdonosa.

A cég jellemzően két kilogramm alatti levélpostai küldeményeket ad fel postán, ezeket Európán belül 3-5 nap alatt kézbesíti normál esetben a Magyar Posta Zrt. Karácsony előtt azonban lényegében összeomlott a szervezet csomagküldő szolgálata - írta a lap. A magyar internetes áruház is december 19-én adta fel azt az egy kilogramm körüli csomagot Litvániába, amelynek karácsony előtt kellett volna megérkeznie a címzetthez. A küldemény azonban tegnap még úton volt.

Miután a küldemény nem érkezett meg az ígért 3-5 napon belül, a postán azt mondták a vállalkozónak, hogy a feladást követő 21. nap után tehet panaszt egy másik, nagyobb postahivatalban. Az állami vállalat árai viszonylag kedvezőnek mondhatók a konkurenciához képest, mivel a jellemzően kis cégek, amelyek nem tudnak havi minimális csomagmennyiséget garantálni, nem kapnak kedvezményt a nagy futárcégektől, ezért csak drágábban, listaáron tudnak velük szerződni. Azzal azonban, hogy a posta túl lassan szállítja ki az ügyfeleknek a csomagot, a vállalkozásnak komoly hitelességi és anyagi veszteséget okoz.

A nyereséges állami cég eközben komoly munkaerőhiánnyal küzd, ami nem is csoda, hiszen az érdemi fizikai munkát végző alkalmazottak egy része a minimálbér körül keres, és ilyen alacsony fizetésért senki nem akar ott dolgozni. A csomagszállító cégek eközben több volt postai munkatársat is átcsábítottak, az állami vállalatnál emiatt nagy a munkaerő fluktuációja is.

A Napi.hu is beszámolt arról korábban, hogy karácsony előtt a csomagokat és leveleket gyakorlatilag minden mobilizálható ember hordta a postánál, a feldolgozásban is minden területről, még a vezérigazgatóságról is részt vettek a munkatársak.

A Magyar Nemzet szerint abban, hogy a posta nem tudott megbirkózni az év végi csomagküldési hajrával, közrejátszhatott az is, hogy többségében pénzügyi szakemberek vezetik az alapvetően logisztikai vállalatot. Az igazgatóság új elnöke Illés Zoltán közgazdász, aki több mint húsz évig dolgozott a bankszektorban. A cég hatfős igazgatóságában senki nincs, aki korábban logisztikával foglalkozott volna.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: http://www.napi.hu/info/adatvedelem.html