Még több bőrülés készül itthon

Új, 1200 négyzetméteres csarnokkal bővült a bőrbevonatú autóalkatrészeket gyártó bonyhádi Schäfer-Oesterle Kft. üzeme, amelyet szerdán adtak át a Völgységi Ipari Parkban - írja az MTI.

Szász Péter, 2017. június 28. szerda, 14:21

A csarnokot 130 millió forintos beruházással a társaság finanszírozásában a Völgységi Ipari Park Nonprofit Kft. építette meg. Az átadáson Frei István, a kft. ügyvezető igazgatója és Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere együttműködési megállapodást írt alá egy újabb, 1000 négyzetméteres üzemcsarnok létrehozásáról, amelyhez az önkormányzati tulajdonú Bonycom Kft. nyerte el a Terület- és településfejlesztési operatív program 300 millió forintos támogatását.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az eseményen hangsúlyozta: annak köszönhetően, hogy a 2014-2020-as ciklusban a kormány az európai uniós források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fordítja, Bonyhádon is nő a munkahelyek száma és az iparűzésiadó-bevétel.

Frei István elmondta: a 300 embert foglalkoztató cég a beruházás után százzal növeli dolgozóinak számát, a napi 2200 alkatrészt előállító üzemben 25 százalékkal nő a termelés volumene, valamint a társaság éves nettó árbevétele, amely 2016-ban 3,3 milliárd forint volt.

Az autóipari vállalat, amely most a 2015-ben elkészült, négyezer négyzetméteres gyárát bővítette, tavaly 924 millió forintos beruházással fejlesztette bőrszabászati tevékenységét is. A cégvezető arról számolt be, hogy 2019-ig biztosított a kft. rendelésállománya, a termelés addigra 2015-höz képest megkétszerezik. Jelenleg naponta 700 négyzetméter bőr- és 200 négyzetméter műbőralapanyagot dolgoznak fel.

Az 1976-ban alapított, az autóipari alkatrészek bőrrel való bevonására specializálódott német Schäfer-Oesterle csoport termékeit németországi, valamint a 2005-ben alapított magyar leányvállalat bonyhádi gyárában állítják elő, amelynek vásárlói közé tartozik az Audi, a BMW, a Lamborghini, a Porsche, a Rolls-Royce és a Bentley is.