Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megaberuházásra készül az Auchan Budapest mellett

Az Auchan megduplázná a solymári egységét, újabb üzletekről és egy sportáruházról is szó van - tudta meg a Napi.hu. Ezt megerősítette a polgármester, aki jelezte, hogy egyelőre csak tervről van szó. A boltlánc viszont nem beszél róla. Solymár iránt az Auchan mellett a Lidl is érdeklődik.

Komoly beruházást tervez az Auchan a Budapest melletti Solymáron, az egység mérete a kétszeresére nőhet - tudta meg helyi forrásokból a Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza.

Értesülésünket megerősítette Solymár polgármestere, Szente Kálmán. Elmondása szerint egyelőre csak tervekről van szó, mert az Auchan még nem adott be kérelmet a beruházásra, így arra az engedélyt sem kaphatta meg. A beruházásról, ezen belül a tervezett épület megjelenéséről folynak az egyeztetések és várhatóan szükség lesz a helyi szabályozási terv módosításra - tette hozzá a solymári polgármester.

A solymári önkormányzat csak településképi véleményt ad ki, az engedélyeztetésben a Pilisvörösvári polgármesteri hivatal építéshatósága az illetékes - mondta Szente.

Az pedig, hogy mikorra készül a tervezett beruházás, az engedélyezési eljárás, valamint a beruházáshoz szükséges szabályozásiterv-módosítás időtartamától függ. Elméletileg a jövő év második felében lehet reális.

Mi lehet Solymáron?

Az Auchan a beruházás keretében megduplázná a már meglévő solymári hipermarketjének alapterületét és különböző egységeket és üzleteket hozna létre, de a tervekben szerepel egy sportáruház létrehozása is - mondta a solymári polgármester.

Bár az nem derült ki, hogy milyen sportáruházról lenne szó, valószínűleg ez egy Decathlon lehet, mivel az utóbbi cég és az Auchan tulajdonosa is a francia Mulliez család. Nem véletlen, hogy több magyarországi Auchan-egység szomszédjában is megtalálhatóak a Decathlon-áruházak. Az Auchant is megkerestük, hogy a Solymáron tervezett beruházás során pontosan mit hozna létre és mikor várható az átadás, de a társaság egyelőre nem adott érdemi információt.

Elképzelhető, ha zöld utat kap a beruházás, akkor azt nem az áruházakat működtető Auchan Magyarország, hanem a cégcsoporthoz tartozó Immochan Kft. valósítja meg. Utóbbi cég foglalkozik ugyanis az Auchan-csoport ingatlanügyeivel, a közelmúltban például bővítette a tevékenységét: a kecskeméti Auchan-áruház mellett egy 58 lakásos társasház-fejlesztésbe kezdett.

Eddig visszafogott volt az Auchan

Az országszerte 19 hipermarkettel rendelkező Auchan az elmúlt 1-2 évben nem igazán terjeszkedett, voltak ugyan beruházásai, de új boltot nem hozott létre. Az egyik legjelentősebb lépése az volt, amikor - az eredetileg tervezett 2015-ös induláshoz képest egy évvel később - 2016 novemberében elindította az online boltját.

Az Auchan online üzlete azonban egyelőre korlátozott területet fed le: csak Budapesten az I., a II., a XI., a XII. és XXII. kerületi lakosok rendelhetnek, valamint az agglomerációs települések közül Törökbálinton, Budaörsön, Diósdon és Érden érhető el a szolgáltatás.

Az online bolt mellett az üzletlánc más irányú terjeszkedést is tervezett korábban. A magyar Auchan vezérigazgatója, Dominique Ducoux még 2014-ben azt nyilatkozta az Indexnek, hogy szerepel a tervekben a magyarországi terjeszkedés, az online bolt megnyitása mellett közepes méretű áruházak létesítéséről és 300 négyzetméternél kisebb alapterületű boltokból álló franchise-hálózat kialakításáról beszélt akkor.

Milyen boltok jöhetnek szóba a jövőben?

A Buksza az elmúlt években többször érdeklődött a cégnél arról, hogy mikor várhatóak az újabb üzletnyitások, ám ezekre a megkeresésekre az áruházlánc rendre azt mondta: majd időben tájékoztatnak a terjeszkedésről. Most is rákérdeztünk az Auchan jövőbeni terjeszkedési terveire, de a cég azt közölte, egyelőre nem tud válaszolni a kérdéseinkre.

Bár a magyarországi terjeszkedés részleteiről a boltlánc nem beszél, érdemes megemlíteni, hogy az Auchan-csoport több országban - például Franciaországban - 500-3000 ezer négyzetméteres boltokat működtet Simply Market néven.

Franciaországban van egy másik hálózata is az Auchannak, amely az úgynevezett A2 Pas (magyarul: két lépésre) nevű, 500 négyzetméteresnél kisebb boltokból áll és jellemzően nagyvárosokban központi részein találhatóak - mutatta be korábban a hálózat külföldön már bevált bolttípusait korábban a Mindenár.hu élelmiszerár-összehasonlító oldal.

A Lidl is bekopog

Szintén helyi forrásokból tudtuk meg azt is, hogy az Auchan mellett Solymárt a Lidl is kiszemelte magának. A solymáriak csak egykori BASF-telepként emlegetik azt az ingatlant, amelyre a Lidl pályázik. Szente Kálmán kérdésünkre pedig elmondta, hogy a Lidl valóban tett lépéseket a solymári bolt létrehozása érdekében.

A polgármester tájékoztatása szerint a Lidl már beadott egy kérelmet, amelyben az épület rendeltetési módjának változtatására irányul és ezt az engedélyt a cég meg is kapta, mivel az épületet nem alakítja át olyan mértékben, hogy az építési engedély-köteles lenne. Az Auchan-beruházáshoz hasonlóan a solymári önkormányzat az áruházlánc esetében is csak településképi véleményezési eljárást folytat.

A Lidl megkeresésünkre azt közölte: a folyamatban lévő, egyelőre esetleges beruházásokról, boltnyitásokról nem ad tájékoztatást.

Címlapkép: MTI Fotó - Vajda János

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK