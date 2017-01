Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megálljt parancsoltak Vajnáéknak

A Fővárosi Törvényszék ideiglenes intézkedésében megtiltotta a TV2-nek a Chili TV használatát, melynek értelmében a TV2-nek január 4-től tilos lenne használnia a Chili TV elnevezést - írja a comment:com szakblog.

Miután tavaly a TV2 elindította a Chili TV nevű gasztrotévéjét, az AMC Networks Central Europe Kft., amelynek portfóliójában benne van a TV Paprika, a Fővárosi Törvényszékhez fordult azt kérve, hogy ideiglenes intézkedés keretében tiltsa el a TV2-őt a Chili TV megjelölés televíziós szórakoztatás és televíziós programok készítése körében történő használatától, továbbá e szolgáltatásainak chilitv.tv internetes oldalon történő reklámozásától és a chilitv.tv domain név használatától, hiszen a paprika - chili elnevezések közötti áthallás elég erős.

A törvényszék megvizsgálta az AMC kérését, és hozott is egy ideiglenes intézkedést, amelyben megtiltja a TV2-nek a fentieket, azaz egy másik nevet kellene találnia a TV2-nek erre a csatornára - írja a comment:com.

A szakblog megjegyzi, hogy a határozat ellen ugyan lehet fellebbezni, és még a védjegybitorlási per is hátravan még, de ez a mostani döntés hatályát nem befolyásolja, azaz a TV2-nek január 4-től tilos lenne használnia a Chili TV elnevezést. Az ideiglenes intézkedés addig lesz érvényben, míg a védjegybitorlási pernek nincs vége. Utóbbi előzménye, hogy a TV2 2016. tavaszán kért védjegyoltalmat a Chili TV logójára, az AMC emiatt viszont a szabadalmi hivatalhoz fordult, amely a két szó közötti hasonlóság miatt a TV2 védjegyoltalmi kérését elutasította.)

A comment:com szerint a csatorna továbbra is használja a nevet, most is ez a neve/logója.

A szakblog megkérdezte a TV2-től, hogy mikor akarják lecserélni a logót/átnevezni a tévét, erre a csatorna még nem válaszolt.