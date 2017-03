Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megdöbbentő dolog derült ki a magyar boltokban kapható mosógépekről

Az ár és a minőség között nem tapasztaltak egyértelmű összefüggést a Tudatos Vásárlók Egyesületének (TVE) tagjai legutóbbi mosógép ellenőrzésük során. Vizsgálták többek között a készülékek mosási, öblítési és centrifugálási hatékonyságát, energia – és vízfogyasztását, zajkibocsátását, valamint azt is, hogy átlagos használat mellett 10 év alatt mennyire szavatosak - írja közleményében a szervezet.

A TVE 14 gyártótól összesen 30 terméket tesztelt az International Consumer Research & Testing (ICRT) hálózat tagjaként külföldi laboratóriumban. A vizsgált mosógépek ára széles spektrumon mozgott 80 ezer forinttól mintegy 300 ezer forintig, így derült ki, hogy a drágább mosógépek nem feltétlenül jobbak. Miközben 110 ezer forint körüli összegért is található közepes tisztítási hatékonyságú, átlagos energia- és vízfogyasztású és közepesen tartós mosógépet, 265 ezer fölött is van olyan termék, amelyik csak ugyanezt a szintet hozza.

Az ellenőrzött termékek között például nem volt olyan, amely minden szempontból átlagon felül teljesített. Ez azt eredményezheti, hogy a fogyasztóknak nemcsak az árat kell mérlegelniük, de azt is, hogy milyen tulajdonságai fontosabbak a háztartási eszköznek. A tartós mosógép, például nem feltétlenül csendes, de lehet, hogy alacsony a vízszükséglete, de több áramot fogyaszt. A TVE ezért oldalán különböző feltételek alapján szűrhetővé tette a tesztelt mosógépek: az olvasó a saját szempontjai, igényei szerint választhatja ki a számára megfelelő terméket.

A tartósság tekintetében csoportosíthatók a leginkább a készülékek. A laboratóriumi körülmények között azt szimulálták, hogy a készülékkel 10 éven keresztül heti 3,5 alkalommal mosnak: mindössze 5 termék bizonyult az átlaghoz képest jóval tartósabbnak (a 0-tól 5-ig terjedő skálán 3,2 és 4,1 közötti pontot kaptak). Viszont a tartós darabok között van 81 ezer és 275 ezer forintos készülék is.

Mivel egy mosógépet hetente több alkalommal is használunk, nem mindegy hogy mennyire pörgeti a víz- és a villanyórát. Mindössze 6 termék mutatkozott az átlaghoz képest víz- és energiatakarékosabbnak. Az árak között itt is nagy eltéréseket tapasztaltak: 93 ezer forintos és 265 ezer forintos gépek is ugyanazt a szintet hozták.

A vásárlóknak jó hír, hogy a kormány 1 milliárd forintból a háztartási nagygépek (azaz mosó- és hűtőgép) cseréjét támogatja kamatmentes hitellel. Az Otthon Melege Programról ebből a cikkünkből tudhat meg többet.