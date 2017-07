Megdöbbentő fizetések - erről az átlag magyar nem is álmodhat

Bár a bankszektort megtépázta a 2008-ban kirobbant pénzügyi válság, egyes bankvezetők máig igen szép summát tudnak elrakni. Egy átlag magyar dolgozó a tizedét sem keresi meg egész életében annak, amelyet egy amerikai vagy svájci bankár egy év alatt hazavisz.

Dzindzisz Sztefan, 2017. július 31. hétfő, 19:17

A Business Insider összeállított egy listát, amelyen a legnagyobb éves jövedelemmel rendelkező vezéreket szedte össze. Az így kialakult végösszeg nem kizárólag fizetést jelent, hanem tartalmazza a bónuszokat és az ekként kapott részvények értékét is.

Nem meglepő módon a lista legtöbb szereplője az USA-ban él és dolgozik, de van több brit, kanadai, svájci és egy spanyol is. Valószínűleg az sem lep meg sokakat, ha eláruljuk, csak férfiakról van szó és egy kivételével fehér emberekről. (Ennyit keres egy magyar fizikai munkás.)

És akkor a toplista:

Ross McEwan, RBS - 7 millió dollár (1,8 milliárd forint)Jose Antonio Alvarez, Santander - 7.2 millió dollár (1,87 milliárd forint)William Downe, Bank of Montreal - 7.3 millió dollár (1,89 milliárd forint)David McKay, Royal Bank of Canada - 7.6 millió dollár (1,97 milliárd forint)Bill Winters, Standard Chartered - 7.6 millió dollár (1,97 milliárd forint)Tidjane Thiam, Credit Suisse - 9.9 millió dollár (2,57 milliárd forint)Jes Staley, Barclays - 10.2 millió dollár (2,65 milliárd forint)Antonio Horta-Osorio, Lloyds Banking Group - 10.3 millió dollár (2,67 milliárd forint)Tim Sloan, Wells Fargo - 12.9 millió dollár (3,3 milliárd forint)Stuart Gulliver, HSBC - 13.1 millió dollár (3,4 milliárd forint)Sergio Ermotti, UBS - 13.9 millió dollár (3,6 milliárd forint)Michael Corbat, Citigroup - 15.5 millió dollár (4 milliárd forint)Brian Moynihan, Bank of America Merrill Lynch - 20.2 millió dollár (5,2 milliárd forint)Lloyd Blankfein, Goldman Sachs - 22.3 millió dollár (5,7 milliárd forint)James Gorman, Morgan Stanley - 22.5 millió dollár (5,8 milliárd forint)Jamie Dimon, JPMorgan Chase (képünkön) - 28.2 millió dollár (7,3 milliárd forint)

A Központi Statisztikai Hivatal szerint a magyar nettó átlagbér elérte a 200 ezer forintot. Így 50 év munkaviszonnyal egy átlag magyar dolgozó 120 millió forintot visz haza élete során. Ez az összeg még a hét százalékát sem tesz ki annak, amelyet a toplista utolsó helyén álló kap, igaz utóbbi juttatásokkal együtt.

