Meghökkentő dolog derült ki a magyar nyugdíjasokról

A 65 év feletti magyarok 37 százaléka beszél valamilyen idegen nyelvet, elsősorban németül, angolul vagy oroszul – derült ki a 4Life Direct biztosításközvetítő megbízásából készített felmérésből.

Domokos László, 2017. szeptember 30. szombat, 12:00

A kutatás eredménye szerint az 50 feletti magyarok harmada beszél legalább egy idegen nyelvet, 19 százalékuk pedig többet is, ami érdemi javulást mutat a korábbi felmérésekhez képest: az Eurostat legutóbbi, 2011-es adatai szerint az 55-64 éves magyarok mindössze 20 százaléka kommunikált az anyanyelvétől eltérő nyelven.

Meglepő ugyanakkor, hogy a kutatás szerint az 50 és 65 év közöttiek körében alacsonyabb a nyelvtudással rendelkezők aránya (32 százalék), mint a 65 év feletti korosztály esetében (37 százalék). Ráadásul ez az arány valamivel magasabb még a 18-64 éves lakosság idegennyelv-tudásának az Eurostat által mért 36,7 százalékos átlagánál is.

A legtöbben angolul, németül, oroszul és franciául beszélnek a felmérés szerint. E nyelveket nagyjából azonos arányban ismerik az 50 felettiek, viszont más nyelvet nem jelöltek meg. A 65 év felettieknél azonban jelentősen magasabb a német, orosz és francia nyelvet ismerők aránya, mint az 50-64 évesek között. A férfiak és a nők ugyanakkora arányban ismernek legalább egy idegen nyelvet, azonban míg a férfiak jellemzően több külföldi nyelvet ismernek, addig a nők inkább csak egyet.

Főleg a városi nők tanulnának nyelveket

A felmérésben résztvevők harmada tanulna szívesen valamilyen idegen nyelvet, amennyiben a képzés ingyenes lenne. A nők, valamint a megyei jogú városokban élők szignifikánsan magasabb arányban vennének részt egy ingyenes képzésben, míg azok, akik községekben élnek inkább elzárkóznak ettől a lehetőségtől.

Akik szívesen tanulnának valamilyen idegen nyelvet, azok döntően angolul tanulnának, a második legnépszerűbb a német, majd ezt követi az olasz, a francia, az orosz és a spanyol. A megkérdezettek többsége ugyanakkor nem fizetne azért, hogy nyelvet tanuljon; mindössze 8 százalék lenne nyitott a fizetős nyelvtanfolyamra, de még ez is nagyban függ a tanfolyam árától.

A kivándorlás miatt egyre népszerűbbek a szenior nyelvtanfolyamok

A hazai szenior nyelvoktatásban dolgozó megkérdezett intézmények szerint az időskori nyelvtanulás legjellemzőbb oka a családtagok kivándorlása és külföldi családalapítása. Az unokákkal és az új rokonokkal való kapcsolattartás kulcsa sokszor a nyelvtudás, a "Skype-nagyik" körében ezért is nagyon népszerűek a nyelvtanfolyamok.

A résztvevők 60 százaléka idős fejjel, most vág bele egy új nyelv megtanulásába. A kivándorlás mellett a külföldi utazások megszervezése, a társasági élet és az agyuk "karbantartása" miatt is sok idős ember ül be az iskolapadba nyelvet tanulni - derül ki a kutatásból.