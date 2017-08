Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meglepő lépés Mészáros üzlettársától

Bővítené a Duna Aszfalt Kft. tevékenységi körét a cég tulajdonosa, a Mészáros Lőrinc nagyvállalkozóval kiterjedt üzleti kapcsolatokat ápoló Szíjj László. Az érdekesség az, hogy nem az építőiparban terjeszkedne.

Az elmúlt évek közbeszerzésein taroló Duna Aszfalt Kft. (DA) bővítheti tevékenységi körét - derül ki a Magyar Nemzet cikkéből. A Mészáros Lőrincz nagyvállalkozóval üzleti kapcsolatban lévő Szíjj László cége azonban nem az építőiparban, hanem a mezőgazdaságban mozdulhat előre. (Mészáros 120 milliárd forint, Szíjj 40 milliárd forint becsült vagyonnal az 5., illetve a 21. a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2017-es listáján.)

A vállalkozás ugyanis olyan új tevékenységeket jegyeztetett be tevékenységi körei közé az elmúlt hónapokban, amelyek lehetővé teszik, hogy augusztus közepétől több mezőgazdasági feladatot is ellásson. Például nyújthat erdészeti, növénytermesztési, állattenyésztési vagy betakarítást követő szolgáltatásokat, emellett foglalkozhat fakitermeléssel és mezőgazdasági gépek bérbeadásával is.

A napilapot érdekelné, hogy mi az oka a nyitásnak az agrárium felé, hiszen a DA mégiscsak építőipari cég, amelynek ráadásul éppen elég dolga akadhat az elmúlt időszakban elnyert számtalan állami megrendelés teljesítésével. Ezzel kapcsolatos érdeklődésükre azonban lapzártáig nem kaptak választ.