Megszűnik a hírhedt hetilap

Végleg megszűnik a Jobbikhoz köthető és a párt által támogatott Barikád című hetilap, amely ma jelenik meg utoljára – tudta meg a Magyar Idők.

A 2006-ban alapított újság vállaltan radikális, a Jobbik korábbi irányvonalához hű lap volt. Főszerkesztője, Pörzse Sándor a napilapnak megerősítette, hogy a hetilap a jövő héten már nem jelenik meg.

A megszűnés okaként a volt jobbikos képviselő az anyagi nehézségeket említette. A fenntartási költségek magasak, állami hirdetésünk nincs, és kevés az előfizető - sorolta Pörzse, aki nem tartja kizártnak, hogy a lap online formában tovább éljen. Arra a kérdésre, kinek a döntése volt a Barikád megszüntetése, a főszerkesztő annyit mondott: nem az övé.

A Barikádot kiadó Magyar Hírek Kft. éveken keresztül kapott támogatást a Jobbik által életre hívott Gyarapodó Magyarországért Alapítványtól.

Az újság kiadása a nyomtatottlap-piac általános válsága miatt már hosszú évek óta veszteséges, a csökkenő példányszám okozta bevételkiesést nem tudták hirdetői pénzek kompenzálni, hiszen állami hirdetést sosem kapott a hetilap, de a piaci szereplők is féltek náluk hirdetni, tartva a Fidesz esetleges bosszújától - mondta a Magyar Időknek Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója, kuratóriumi elnök. A Jobbik pártalapítványa tavaly mintegy 18 millió forinttal támogatta a kiadást, most azonban a kuratórium úgy döntött, hogy célszerűbb ezt a támogatási összeget is az internetes nemzeti médiumok támogatására fordítani, így az Alfahír.hu és az N1TV fejlesztésére.