Megújul az augusztus 20-ai tűzijáték - 175 millióért

Az utóbbi évek leglátványosabb tűzijátékára készülnek - közölte Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára. Idén megújítják az augusztus 20.-i ünnepi tűzijáték struktúráját és koncepcióját.

Az államalapítás ünnepe az egyik legfontosabb nemzeti ünnep. Ez mozgatja meg leginkább az embereket Magyarországon, a külhoni magyarság körében, és számos turista is érdeklődik a rendezvények iránt. Ennek megfelelően számos újítással, színvonalas programokkal készülnek a nemzeti ünnepre - mondta Kara Ákos az MTI tudósítása szerint.

A menetrend

A programok idén is a hagyományoknak megfelelően a Parlament előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek, ahol katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót. Ezt követi a honvédtisztjelöltek avatása. Emellett idén is lesz hagyományos ünnepi körmenet, a budai Várban pedig megtartják a mesterségek ünnepét - fejtette ki az államtitkár. A részletekről augusztus 10-én az Országházban tartanak majd sajtótájékoztatót. Az ünnepi rendezvények biztonságos lebonyolításáért idén is az operatív törzs lesz a felelős.

A Parlament kiemelt szerepet kap

Szakemberekkel is egyeztetve idén a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakaszra helyezik át a tűzijátékot. Ezen a szakaszon lehetőség van több új látványelem bemutatására, és a Parlament épülete is kiemelt szerepet kap - tette hozzá Kara Ákos.

Nettó 175 millióért petárda



Az államalapítás ünnepének rendezvényeiért felelős Hungarofest Nonprofit Kft. által lefolytatott közbeszerzési eljáráson a NUVU Kft. lett a nyertes. A cég - amely a vizes világbajnokság megnyitó tűzijátékát is szervezte - nettó 175 millió 600 ezer forintból valósítja meg az augusztus 20-i tűzijátékot - mondta Kara.

Egymilliárd az állami ünnepekre

A tervezett rendezvények:

A Hungarofest Kft. júliusban lebonyolított egy nettó 960 millió forint keretösszegű közbeszerzést az általa szervezett rendezvények lebonyolításához szükséges technikai, logisztikai, biztonsági tervezési és kivitelezési szolgáltatások, kellékek vásárlására. Ezt egyedüli ajánlattevőként egy konzorcium nyerte meg, amelynek tagja az állami Antenna Hungária Zrt., az állami rendezvények szinte állandó biztosítója, a Valton-Sec Kft., a GEM Rendezvénytechnika Kft. és az Event Stuff Kft. - derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből.1. január 19. - a Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja2. február 25. - Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja3. március 15. - az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója4. április 16. - a Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja5. május utolsó vasárnapja - Magyar Hősök Emlékünnepe6. június 4. - Nemzeti Összetartozás Napja7. június 16. - Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja8. július 22. - Nándorfehérvári Diadal Emléknapja9. augusztus 20. - az államalapítás és Államalapító Szent István ünnepe10. október 6. - az Aradi Vértanúk Emléknapja11. október 23. - az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja12. november 4. - Nemzeti Gyász Emléknapja13. november 25. - a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások Emléknapja

A Dunán idén három nagyobb és tizennégy kisebb kilövési pont lesz, ezt támogatja a Lánchídról indított 29 kilövés - mondta Leskovics Éva, a NUVU Kft. képviselője, vezető pirotechnikus. Szerinte a Lánchíd és a Margit híd közötti szakasz mind a látvány, mind a biztonság szempontjából kielégítő. A félórás tűzijátékot az ipar legmodernebb programjával tervezik meg. A rakéták európai uniós közbeszerzésűek és gyártmányúak. Szükség esetén a tűzijáték egy gombnyomással leállítható.

A sajtótájékoztatón közölték: minden eddiginél több látogatót várnak az ünnepi programokra. Az ünnepi rendezvényeket idén először az NFM szervezi.

