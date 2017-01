Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megvették a Harry Potter magyar kiadóját

A Central Médiacsoport Zrt. (CMCS) tavaly év végén 100 százalékosra növelte korábbi 50 százalékos tulajdonrészét az Animus Kiadóban - adta hírül a cég.

A CMCS még 2015 áprilisában vásárolt ötven százalékos tulajdonrészt Animusban, majd a tavalyi év végén akvirálta a fennmaradó ötven százalékot is. A napokban lezáruló tranzakcióval többek között olyan könyvek kiadói jogai kerülnek a CMCS-hez, mint a Harry Potter-sorozat kötetei, Jo Nesbo művei (Millennium-sorozat), ismert skandináv szerzők és sorozatok, valamint Hahner Péter könyvei.

A CMCS 2003 óta foglalkozik könyvkiadással, portfóliójába többek között ismeretterjesztő kötetek, mese- és szakácskönyvek, illetve a Central printkiadványainak saját kötetei tartoznak. Az összeolvadással együttesen közel 500 mesekönyv, ismeretterjesztő mű, szórakoztató irodalom kiadása kerül egy kézbe.

Az Animus a jövőben is önálló márkaként, változatlan profillal folytatja működését, termékei ezután is saját kiadói márkanév alatt jelennek meg. A kiadó ügyvezetője 2017 januárjától Szemere Gabriella, aki emellett változatlanul a Central könyvkiadási részlegét is igazgatja.