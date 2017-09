Melyik a legjobb mosogatógép? Kész a magyar felmérés

Jelentős különbségek vannak a mosogatógépek között. A tesztgyőztes gép ára 220 ezer forint, viszont kétszer ennyiért van rosszabb eredményt elérő berendezés is. Tisztításban a legtöbb gépnek van még hová javulnia.

Csernátony Csaba, 2017. szeptember 12. kedd, 18:21

Nagyszabású nemzetközi mosogatógépteszt eredményét publikálta a Tudatos Vásárlók Egyesülete (fizetős tartalom). A teszt során 49 gépet laboratóriumban vizsgáltak, többek között azt nézték, mennyire alaposan tisztítanak és szárítanak.

Pontok, osztályzatok, helyezések

Emellett megvizsgálták az energiafogyasztást, a zajkibocsátást és a használhatóságot is. Ezeket a főbb szempontokat 0-tól 5-ig tartó skálán pontozták. A tesztben számos ismert gyártó - többek között a Bosch, a Siemens, a Beko, a Miele, a Whirlpool - gépe is szerepelt.

A végeredmény alapján egyik mosogatógép sem kapott 4-esnél jobb osztályzatot a tisztításra, több gép még a 3-as szintet sem érte el. Jobban szerepeltek ugyanakkor a szárításban, az összesítésben az első és második helyet megszerző készülékek erre 4,9, illetve 4,7 pontot kaptak.

A tesztelt gépek ára 70 ezertől 450 ezerig terjedt, és kiderült, hogy a legdrágábbat nem érdemes megvenni. A 450 ezer forintos gép ugyanis csak a hatodik helyet szerezte meg. Az első három helyet megszerző berendezések pedig 200-220 ezer forintba kerülnek.

Miért kell fizetni a tesztért?

Fontos megjegyzés: a Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza nem kap pénzt, jutalékot egyéb juttatást a teszt készítőitől. A TVE honlapján elérhető részletes teszteredményekért pedig azért kell fizetni, mert a teszt megrendelője és jogtulajdonosának, az International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT (International Consumer Research & Testing ) hálózat világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak. Az ICRT egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditál laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, a Tudatos Vásárlók Egyesülete teszi magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon.