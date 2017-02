Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mennek fel az árak a Tesco online boltjában

Már a Tesco áruházi átvételi pontjain is díjat számítanak fel és a házhozszállítás is többe kerülhet - értesült az Azénpénzem.hu. Az eddig ingyenes nejlonzacskóért, immár darabonként 138 forintot számítanak fel.

A láncnál, a korábban teljesen díjmentes áruházi átvétel (amikor a vevő a neten összeállítja kosarát, a cikkekért viszont maga megy el az áruházba) is pénzbe kerül. Ilyen esetben a Tesco 150 forintos költséget számít fel. Az online rendelésnél érdemes figyelni arra, hogy a vevő ne kérjen nejlonzacskót, mert azért darabonként 138 forintot számítanak fel. Aki már rendelt online, az tudja, hogy elég bőséges mennyiségben kapott nejlonzacskókat is.

A portál kalkulációja szerint a kiszállítás is többe kerülhet majd, ám ez a gyakorlatban dől majd el. Jelenleg különböző (rendszeresen változó) összeget kell fizetni a különböző napokon és idősávokban. A kiszállítás díja most 299 forinttól akár 999 forintig is terjedhet - a legmagasabb összeg eddig nem fordult elő a listán.

Megszűnhetnek az e-kuponok

A Tesco online bevásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételeiben változtak még az e-kuponra vonatkozó szabályok. Némiképp az adhat okot aggodalomra, hogy a leírás szerint a "beváltás során az e-kupon használatának jogosultságára vonatkozó igazolás kérhető, igazolás hiányában a Tesco jogosult az e-kupon elfogadását megtagadni".

Ha a Felhasználó a bevásárló lista leadása során vásárlási értékhez kötött kedvezményre jogosító kupont használt fel, de az átvétel során a kiválasztott terméket vagy termékeket visszautasítja, a fizetendő végösszeg módosul és emiatt a kedvezményre jogosító kupon a beváltási határérték alá esik, illetve bármely okból, amikor a végösszeg nem éri el a kuponhoz tartozó vásárlási értéket, a Tesco jogosult a kupon által nyújtott árkedvezmény visszavonására.