Mennyiért autózhat ezzel a Toyotával?

Hiába a 2,5 literes benzinmotor és a 2 tonnás tömeg, meglehetősen takarékos a Toyota kompakt SUV-ja. A Buksza-teszten a Toyota RAV4 hibrid.

Az újautó-értékesítési adatok szerint a magyar vásárlók körében egyre népszerűbbek hobbiterepjárók (SUV-ok). A Toyota például a RAV4-essel versenyzik a SUV-ok között, a Buksza a hibrid modellt próbálta.

Mennyire takarékos?

Az autó elektromos motorja 1-3 kilométerre elegendő energiát biztosít, lényegében arra való, hogy elinduljon az autó, utána átadja a helyet a hagyományos motornak. Ez a technika nem újdonság, valamennyi hibrid Toyotában ez a helyzet, ráadásul a világ egyik, ha nem a legjobb hibrid hajtásáról van szó. A RAV4-esnél a hibrid technológia egy takarékos kisautó szintjére viszi le egy 2,5 literes benzinmotorral szerelt, összkerék-meghajtású autó fogyasztását.

Városban az autó fogyasztása 5,8-7 literből is megúszható autóvezetési stílustól függően, ami még mindig takarékosnak mondható egy 2,5 literes benzinmotoros és több mint 2 tonnás autótól. Sztrádán 90-es tempó mellett 4,8-5 literes fogyasztást mértünk, 100-110-es sebességnél 6-6,6 litert, 130-asnál pedig 7 liter körül volt a fogyasztás. A RAV4-es kötelező szervizeire 75 ezer kilométer alatt 194 ezer forintot kell költeni, ha öt év alatt évi 15 ezret megy az autó. (105 ezer kilométernél 300 ezer forint lesz a teljes számla.)

Mennyibe kerül?

Az általunk mért fogyasztással egy év alatt a benzinköltség - évi 10 ezer városi közlekedéssel és 5 ezer kilométer sztrádás autózás mellett - sztrádatempótól függően 320-360 ezer forint lesz. Az idén márciusi kötelező felelősségbiztosítási (kgfb) tarifák között a legolcsóbbak évi 60-78 ezer forintos tételt jelentenek. Az üzemanyagköltség, a biztosítás és a kötelező szervizek becsült költsége összesen 2,1-2,3 millió forint lesz öt év alatt évi 15 ezer kilométeres futásteljesítménynél. Így a kilométerköltség 28-31 forintra jön ki.

A legjelentősebb tétel az új autók esetében az értékvesztés. A magyar Toyota-forgalmazótól (Toyota Central Europe) kapott adatok szerint a RAV4-es az eredeti árának közel felét veszíti el. A tesztben szereplő autó 9,34 millió forintos ára az ötödik év végére 4,9 millió forintra csökken, éves átlagban ez 980 ezer forintos értékvesztést jelent.A Toyota híresen megbízható autókat gyárt és az autóra 5 év teljes körű garancia van, így normál esetben nagyobb plusz kiadástól nem kell tartani.

Melyiket?

Aki a RAV4-es mellett dönt, annak mindenképpen érdemes elolvasni a Totalcar "Akarsz spórolni 3 misit?" című cikkét, amely egy alapfelszereltségű és egy minden extrával teletömött RAV4-es összehasonlításáról szól. A lényege, a csúcskivitelű RAV4-es minimum pénzkidobás. A RAV4-esről szóló totalcaros cikkeket itt és itt olvashatja el.

Így még a Buksza (módszertanszerűség)

A kötelező felelősségbiztosítási díjak a online biztosítási kalkulátorok adataiból származnak (új belépő, 41 éves budapesti VIII. kerületben élő férfi, kedvezmények nélkül). A díjak változását nem lehet pontosan előre jelezni, ezért az ötéves időtávon a most érvényes árak szorzata szerepel a költségek között. A szervizköltségek a magyarországi forgalmazótól, márkakereskedőtől, -szerviztől kapott adatokon alapulnak, és becsült kiadást takarnak. A fogyasztás az éves futásteljesítményre vetítve egyharmad sztrádahasználat, és kétharmad városi használat alapján adódik. A sztráda esetében külön van a "takarékos",vagyis a 90, és "normál", azaz a 125-130 km/h-s sebességnél történő fogyasztás. A kalkulációhoz használt üzemanyagár a legfrissebb, a KSH által közölt forintos literenkénti átlagárból adódik. A biztosítási díjhoz hasonlóan az üzemanyagárat is lehetetlen pontosan prognosztizálni, ezért itt is a jelenleg érvényes árakból erednek az ötéves használatra vonatkozó kiadások. Az adatok 2017. februárjában érvényes átlagos üzemanyagárakon alapulnak, ezért később az adatok elavultak lehetnek.