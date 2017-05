Mennyit ért a béremelés a magyar boltokban? - Meglepő adatok derültek ki

Ötödével emelték a kiskereskedők a bért egy év alatt, de nem nőtt a létszám, sőt, az élelmiszerboltokban csökkent is. Ezek adják a legkevesebb fizetést továbbra is, de náluk érdekes módon nem csökkent az eladószám - kalkulál a Blokkk.com.

K. Kiss Gergely, 2017. május 22. hétfő, 14:34

Az idei első negyedévében a foglalkoztatottak számát nézve 361 ezer fő ügyködött a bolti kiskereskedelemben (ebben mindenki benne van, alkalmazottak, vállalkozók, segítő családtagok is), ami hétezerrel kevesebb a 2016-os év átlagánál - olvasható a szakportálon. De kevesebb 2016 utolsó negyedévénél is hatezerrel, tehát 2017 elején az előző évihez és annak legvégéhez képest esett a létszám - a kisboltokban.

A kiskereskedelmi foglalkoztatottak száma a 2014-es 361 ezerről 7-8 ezer fővel gyarapodott 2015 és 2016 során, majd 2017 első negyedévében újra visszaesett 361 ezerre, a KSH adatai szerint.

Még a harmincezres béremelés sem nyomta feljebb a létszámot

Csak az álláshirdetéseket böngészve nagyon is úgy tűnik, hogy továbbra is van létszámhiány a bolti kiskereskedelemben, nem is kevés. A betöltetlen álláshelyek száma is többszöröse a korábbi évekének a különféle kimutatásokban, bár igaz, hogy a munkaerőhiány egyes területeken már kisebb feszültséget okoz a bolti kiskereskedelemben.

A béremelésekben nem csak azt célszerű nézni, hogy egy év alatt mennyit emelkedtek a fizetések, hanem azt is, mennyi esett ebből az előző esztendőre, amikor a munkaerőhiány pumpálta vastagabbra a borítékokat. Így kitűnik, hogy 2017 márciusában a boltokban átlagosan 185 ezer forint volt a havi bruttó átlagkeresete a fizikai dolgozóknak, eladóknak, pénztárosoknak, árufeltöltőknek, ami ugyan 29 ezer forinttal több az egy évvel korábbinál, de ebből a 29 ezer forintnyi emelésből a nagyobbik rész, 16 ezer forint még az előző, 2016-os esztendő hónapjaira esik. Tehát a márciusban kiszámolt éves bérnövekmény nagyobb felét még az előző esztendő munkaerőhiánya kényszerítette ki. Erre tett rá egy egyenlőre kisebb lapáttal a minimálbér, és persze a folytatódó munkaerőhiány

A nagykereskedelemben és a nemzetgazdaság egészében a fizikai dolgozók körében 2016 végére már - az átlagot tekintve - olyan magasra szöktek a bérek a munkaerőhiány miatt, hogy januárban a megelőző decemberhez képest nem is kellett emelni. Később persze ismét.

Az élelmiszer szakboltok fizetnek a legrosszabbul, (például a zöldség-, gyümölcs, pékáru, hús-, hentesáru üzletek). A kép nem változott, olyannyira nem, hogy ezekben a boltokban egy év alatt csak 25 ezer forinttal nőttek a bérek, tehát az átlagnál kisebb mértékben. Az élelmiszer vegyes boltok azért tudtak valamivel az átlag feletti 32 ezer forintos béremelést felmutatni, mert a multi nagyáruházak, akik ebbe a körbe tartoznak, magasra tették a lécet.

Érdekes módon a legrosszabbul fizető élelmiszer szakboltokban nem csökkent a létszám egy év alatt, 2017 márciusában 11 és félezer volt az eladók, pénztárosok száma, ami háromszázhatvan fővel több is. Ez egy szép feladvány - értékel a Blokkk.com.

