Mennyit fogyaszt tényleg ez az autó? - teszteltük a mókás kútkerülőt

Alig több mint 2 millió forintból elautózhatunk a kipárnázott Citroën Cactus takarékos dízelverziójával.

A Cactusszal a Citroën egy mókás kinézetű autót dobott piacra pár évvel ezelőtt. Azért kivételes, mert az kocsi sérülékeny részeire levegőpárnákat tettek, amelyek mérséklik az esetleges sérüléseket, és védik a karosszériát. Ez egyben egyedivé teszi az autót. Úgy fest, az először a Cactuson alkalmazott airbumpok, azaz légpárnák (puffok) beváltak, a francia autógyártó az idén megjelent kisautóján, a C3-ason megjelentek.

A szóban forgó puffok a design meghatározó elemei, amelyek egyedibbé teszik az autó megjelenését, ugyanakkor praktikusak, karcolásbiztos, rugalmas felületben található levegőkapszulák csökkentik az esetleges kisebb ütközések erejét, és ezzel védik a karosszériát. A nálunk járt takarékos (1,6 Blue HDI) dízelmotors Cactusban ötfokozatú váltó volt, nincs hatodik, ez azonban nem igazán látszott a fogyasztáson.

Az autó oldalán és sakrain lévő puffok mellett további érdekesség, hogy nincs fordulatszámmérő, a hagyományos műszerfalat pedig lényegében két táblagép helyettesíti. Az egyik a kormány mögötti hosszúkás darab, középen pedig egy normál méretű táblagép mutatja az információkat.

Az 100 lóerős dízelmotors Cactusszal akár 3,5 literből is megúszható a sztrádázás, ehhez viszont - viszonylag lassan - 90-100 km/h-val kell közlekedni. Normál sztrádatempó (130 km/h) 5 literes fogyasztást jelent, a városi menetben pedig stílustól függően 5,2-6,2 között mozog a fogyasztás, ami kedvező értéket jelent.

Kiadások

Egy év alatt a jelenlegi gázolajárak mellett 310-320 ezer forint lesz az üzemanyagkiadás, ezt 300 ezer alá lehet szorítani a 100 km/h alatti sztrádatempóval.Ha évente 15 ezer kilométert autózunk vele, akkor a kötelező szervizekre 5 év alatt - áfával együtt - 340 ezer forintot kell kifizetni. A három legolcsóbb kgfb-ajánlat alapján az éves díj 55-84 ezer forint, így a biztosítás öt év alatt a mostani árakkal számolva 275-420 ezer forint lesz.

Összesen öt év alatt az üzemanyagra 1,45-1,6 millió forintot kell elkölteni. ehhez jön a 340 ezres szerviz, valamint a 275-420 ezres biztosítási kiadás. Összesen a Cactusszal öt év alatt 2-2,3,6 millió forintból tehetünk meg 75 ezer kilométert. A legolcsóbb Blue HDI Cactus ára 5 millió forintról indul. Ebből öt év alatt lejön az értékvesztés, ami jelentős tétel, mert az ötödik év végén az eredeti ár 25-35 százalékára csökken az autó értéke futásteljesítménytől függően.

Kinek jó?



Aki takarékos, a kategóriájához képest viszonylag nagy - 2,6 méteres tengelytávú -, közel 400 literes csomagterű autót szeretne, amellyel nincsenek tele az utak, és nincs különleges a dizájnja, de a praktikus puffok mégis egyedivé teszik.

Így mér a Buksza (módszertanszerűség):

A kötelező felelősségbiztosítási díjak a online biztosítási kalkulátorok adataiból származnak (új belépő, 40 éves budapesti VIII. kerületben élő férfi, kedvezmények nélkül). A díjak változását nem lehet pontosan előre jelezni, ezért az ötéves időtávon a most érvényes árak szorzata szerepel a költségek között. A szervizköltségek a márkakereskedőtől, -szerviztől kapott adatokon alapulnak, és becsült kiadást takarnak és a kopó alkatrészek árát nem tartalmazzák.



A fogyasztás az éves futásteljesítményre vetítve egyharmad sztrádahasználat, és kétharmad városi használat alapján adódik. A sztráda esetében külön van a "takarékos",vagyis a 90, és "normál", azaz a 125-130 kilométer per órás sebességnél történő fogyasztás. A kalkulációhoz használt üzemanyagár a legfrissebb, a KSH által közölt forintos literenkénti átlagárból adódik. A biztosítási díjhoz hasonlóan az üzemanyagárat is lehetetlen pontosan prognosztizálni, ezért itt is a jelenleg érvényes árakból erednek az ötéves használatra vonatkozó kiadások. Az adatok 2017. júliusában érvényes átlagárakon (gázolajár, biztosítás) alapulnak, ezért később az adatok elavultak lehetnek.