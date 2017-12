Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mi lesz a CBA-val? Az Auchan is megjelent a színen

Több eddig a CBA-színekben működő bolt landol a Lidlnél, de további CBA-s boltok kerülhetnek a versenytársakhoz. Megjelent a színen az Auchan is. Amúgy pedig nem példa nélküli, hogy egy-egy CBA valamelyik multihoz kerül, az Aldi ugyanis már túl van ezen.

A boltláncok versenyében a CBA-nak gyengülhetnek a pozíciói, mert a hálózatból több bolt is kikerül a jövőben. Ugyanakkor továbbra is ezres nagyságrendben maradnak boltok a CBA-nál, tehát meghatározó maradhat a piacon, de a többi versenytárs, akár az Auchan még átírhatja a forgatókönyveket.

Mit csinált a Lidl?

"A CBA hálózat a magyar élelmiszer-kereskedelem stabil szereplője, amely őrzi piaci pozícióját. Az első félévben franchise rendszerünk jelentős, mintegy 12 százalékos forgalmi bővülést könyvelhetett el, amely kiugróan jó eredménynek számít. Baldauf László pedig jelenleg nem kíván nyilatkozni, amennyiben megállapodás születik üzleteinek további hasznosításával kapcsolatban, úgy erről tájékoztatni fogja a sajtót is" - ezt a választ még a múlt héten küldte a Napi.hu szerkesztőségi blogjának, a Bukszának is Fodor Attila, a CBA kommunikációs vezetője miután a múlt héten felmerült, hogy Lidl is érdeklődik több, a CBA hálózatába tartozó üzlet iránt.

Most kedden pedig a Gazdasági Versenyhivatal határozata alapján már hivatalossá vált, hogy a Lidl átvesz 7 olyan boltot, amelyek a CBA-hálózatába tartoznak. A Buksza több egymástól független forrásból úgy tudja, hogy nem csak a Lidlhöz kerülő 7 üzletről van szó, hanem 10-20 üzlet átadása kerülhet napirendre.

Jön az Auchan?

Információink szerint a X. kerületi Gyömrői út 99-ben található bevásárlóközpontban lévő Príma az év végén bezár és átalakítási munkák kezdődnek. Áprilisban várható a nyitás és várhatóan az Auchan színeiben nyit újra az üzlet. A napokban a Buksza felkereste az üzletet, ahol jelentős leárazások vannak, a bolt bejáratára pedig ki van írva, hogy január 1-től átalakítási munkák miatt átmenetileg bezár az üzlet és áprilistól nyílik újra.

A környező boltosok név nélkül ugyan, de tényként közölték, hogy az Auchan veszi át az üzletet. Megkerestük az Auchant, hogy valóban ők működtetik-e majd áprilistól a kérdéses szupermarketet. A boltlánc közölte: "Az Auchan Magyarország keresi a lehetőségeket, amelyekkel megfelelhet vásárlói igényeinek, és ezt szem előtt tartva folyamatosan dolgozik magyarországi áruházainak fejlesztésén és új értékesítési csatornák kialakításán. Az újhegyi üzlet esetleges bérléséről szóló információkat azonban sem megerősíteni sem cáfolni nem kívánjuk".

Bár nem erősítették meg az értesülést, a hivatalos kommentár alapján majdnem biztos, hogy Auchan nyílik a kérdéses üzletben. A CBA-nak is feltettük a kérdést, hogy valóban az Auchan veszi-e át a boltot, Fodor Attila, a CBA kommunikációs vezetője közölte: "Az Újhegy Bevásárlóudvar hasznosításával foglalkozó cég vezetősége úgy döntött, hogy a szupermarket üzlethelyiséget bérbeadással kívánja hasznosítani."

Mi lesz most?

Az említett változások arra utalnak, hogy az érintett CBA-üzletek és Príma-üzletek tulajdonosai úgy döntöttek, az ingatlan hasznosítása nagyobb haszonnal kecsegtet, mint, ha tovább üzemeltetnék azokat. Lényeges szempont, hogy a CBA franchise-üzemmódban működik, tehát egy vagy több bolt tartozik egy tulajdonoshoz. Így működik még a másik két nagy magyar lánc, a Reál és a Coop is.

A többi versenytárs, a Tesco, az Auchan, a Spar, a Penny, a Lidl és az Aldi viszont egy tulajdonos kezében van. A Lidl számára a mostani üzlet azért is jön kapóra, mert a cég terjeszkedni akar, de a plázastop miatt ezt nehézkesen tudja megtenni. Az is tény, hogy nem ez az első alkalom, hogy CBA- vagy Príma-boltok kerülnek valamelyik nagy diszkontlánchoz. A budapesti Pasaréti téren korábban működő CBA-hoz tartozó egységben ma már Aldi működik.

Bár a mostani üzletátadások miatt gyengülnek majd a CBA pozíciói a kiskereskedelmi piacon, a cég továbbra is meghatározó szereplő lesz, mert több mint 2000 üzlete van országszerte, ezek között pedig sok az egészen kis alapterületű üzlet. Ebből a szempontból azonban a jövőben fontos lehet az Auchan szerepe.

Az még kérdés, hogy az Auchan veszi-e át valóban a X. kerületi Prímát, ahogy az is, hogy tárgyal-e a francia lánc a CBA-s tulajdonosokkal újabb üzletek átvételéről. Mindenesetre az tény, hogy az Auchan a magyar piacon is tervezi egy franchise-hálózat létrehozását és van egy külföldön már működő, kimondotta kis alapterületű boltokra koncentráló modellje. Az úgynevezett "A2 Pas" (magyarul két lépésre) néven futó külföldi Auchan-boltok nagyjából a sarki üzleteknek felelnek meg.