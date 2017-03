Mi zajlik a magyar boltokban?

A bolti eladóknál már nem kellett olyan sokat hozzátenni 2017 januárjában a decemberi bérekhez a minimálbér miatt, mivel korábban a munkaerőhiány alaposan felpumpálta a kereseteket. A nemzetgazdasági átlag is hasonló - a legkisebb keresetűeknél ugyanakkor nagy volt az átrendeződés - értékel elemzésében a Blokkk.com.

Nagy riadalmat keltett üzleti körökben a 2017. évi minimálbér-emelés. Különösen a kisebb vállalkozásoknak fájt a fejük, hiszen minél kisebb a cég, annál alacsonyabbak nála a bérek és annál nagyobbat kellett nyújtani rajtuk a 2017-es esztendő első bérfizetésénél. 2018-ban újabb "tortúra" következik, hiszen annak az évnek a minimálbérei is eldőltek már: decemberhez képest már nem is nagyon kellett emelni, a kicsiknél ugyanakkor volt felfordulás.

A portál szerint a kormány ügyesen próbált számolni. Feltehetően pontosan látta a minimálbér döntés előtt, hogy 2016-ban hónapról-hónapra keményen nyomta fel a munkaerőhiány a béreket. Végül 2016-ban a fizikai dolgozók körében év közben - januárhoz képest decemberre - a kiskereskedelemben 12 százalékkal, a nagykereskedelemben 15 százalékkal, a nemzetgazdaság egészében pedig 13 százalékkal nőttek a havi bruttó átlagkeresetek. Így 2017 januárjára decemberhez képest a nemzetgazdaság átlagát, vagy a nagykereskedelmet nézve nem is kellett emelni a béreket, a kiskereskedelemben azonban igen.

Az előző év elejéhez képest, amikor még sokkal kisebb volt a kötelező minimálbér, végül persze szépen meghíztak a bérek 2017 januárjára, de nagyobbrészt a munkaerőhiány húzta fel a kereseteket az elmúlt egy évben. 2017 januárjára, amikor beléptek a rettegett új minimálbérek, már úgy fordult rá a kereskedelem és a nemzetgazdaság is, hogy a 2016 decemberi kereseteket - az átlagot nézve - nem is nagyon kellett emelni, hiába nyomták fel "rettegett" szintre a minimálbért. Sőt, volt olyan szakterület, ahol januárban vissza is lehetett venni belőle (ez úgy lehetséges, hogy év végén gyakoriak az egyszeri kifizetések, melyek feljebb nyomják a decemberi béreket).

Kiugró eredmény az újév fordulóján

A bolti kiskereskedelemben átlag alattiak a bérek, ezért kellett januárban többet emelni, de itt is a bérnövekmény nagyobb részét az évközi emelések hozták. Viszont az olló 2017 januárjában valamelyest összezáródott, hiszen 2016 elején még 18 ezer forint, egy évvel később pedig már csak 11 ezer forint volt az elmaradás a nemzetgazdasági átlagtól. Ezt a torlódást viszont az új minimálbérek hozták, tehát a kisebb kereseteknél megvolt a nyomás - érvelnek a Blokkk.com-nál.

A bolti kiskereskedelem bérhelyzete is azt mutatja, hogy az átlag mögött mindig nagy a szóródás. Így valóban rákényszerítettek a gazdaságra a legkisebb keresetűek körében egy bérfelzárkóztatást, aminek az érintett dolgozók nyilván örültek. A cégek, vagy éppen a boltosok között viszont tetemesek a bérkülönbségek, ami azt jelenti, hogy egyeseknek nem, másoknak viszont jó sok gondot okozott a minimálbér emelés.

Az adatokból az látszik, hogy 2016 és 2017 januárja között 29 százalékkal emelkedett a kiskereskedelmi dolgozók bére, miközben 2016 decembere és az idei január között 11 százalék volt a bérnövekmény - vagyis az egész éves növekmény több, mint harmada.

Boltosok bérrangsora: volt némi felfordulás januárban

A boltosok 2017 januári bérrangsorában volt némi csúszkálás. Az italosok az élről a harmadik helyre csúsztak vissza, hiába, náluk a december a szezon, akkor több is a bér. Előbbre törtek a bútorosok és az úgynevezett élelmiszer vegyes boltok, ahol a nagy multi áruházak is vannak, az ő, többségében két számjegyű emelései sokat hoztak a bérrangsor konyhájára is. A könyvesek a decemberhez képest sokat csúsztak hátra, de hát nekik is az év utolsó hónapja a legjobb, nyilván bérben is.

Az alsó fertályban viszont kapaszkodniuk kellett a boltosoknak, hiszen az átlagtól eltérően a januári emeléshez jó mélyen bele kellett nyúlni a céges házipénztárakba.

Boltos bérolló: 2017 januárjában a legjobban és a legrosszabbul fizető boltok között 70 ezer forint volt a különbség, 2016 decemberében pedig 103 ezer forint, tehát egy hónap alatt sokat apadt a különbség, ami a minimálbér nyomás hatása. Ugyanakkor 2016 januárjában 69 ezer forint volt az olló, ami lényegében ugyanannyi, mint 2017 elején. Hát igen, éves távlatban ez azt jelenti, hogy a jobban fizetőknél a munkaerőhiány, a vékonyabb hó végi borítékot osztogató boltosoknál a kötelező minimálbér nyomta meg jobban éves összevetésben a béreket.

A boltok eladóinak 2016. decemberi bérrangsora a januári fizetésekhez mért változásokkal együtt a következő volt. A kisboltosok sorsáról csak később lehet pontosabb képet alkotni, amikor majd látni lehet a boltbezárások adatait. A fizikai dolgozók száma nem változott 2017 januárjában a korábbihoz képest.