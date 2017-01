Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Miért távozott Nyerges Zsolt a Közgéptől?

Nyerges Zsolt az Indexnek elmondta, miért távozott a Simicska Lajos tulajdonában álló Közgép Zrt. elnöki posztjáról.

Hallottam már egy-két hülyeséget, de ez a jereváni rádió kategóriája. Bárki találja ki ezeket a sztorikat, nagyon élénk a fantáziája - mondta az üzletember az Index kérdésére. Az elmúlt napokban több Fidesz-közeli portál írt arról, hogy Simicska és Nyerges összeveszett.

Nyerges nemcsak az összeveszésük tényét cáfolta, hanem arról is beszélt, hogy bár a cég menedzsmentjéből távozott, a Közgépnek továbbra is tulajdonosa, és így Simicska üzlettársa marad. Részvényesként továbbra is nagyon fontos nekem, hogy a vállalat minden szempontból eredményesen működjön - fogalmazott az Index kérdésére.

Szavai szerint egy nagyvállalat irányítása folyamatos figyelmet és rengeteg energiát követel, amit már nem akart vállalni. Az az igazság, hogy belefáradtunk az elmúlt évek mindennapi küzdelmeibe - mondta Nyerges, aki ezentúl a hobbijainak akar élni.