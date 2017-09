Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milliárdokba kerühet a megoldás az erőműben

Három hónap türelmi időt kért a Bakonyi Erőmű Zrt. leendő tulajdonosa annak felmérésére, hogy milyen beavatkozást szükséges elvégeznie az ajkai biomassza-tüzelésű áram- és hőtermelő létesítmény pernyeeregetésének megszüntetéséhez - írta a Magyar Idők.

Az ajkaiak panaszai szerint a megújuló és fosszilis tüzelőanyagokból villamos energiát és távhőt is előállító ajkai erőmű időről időre pernyével, hamuval, porral árasztja el a levegőt.

Lassan véget ér az erre az évre az erőműben végrehajtandó környezetvédelmi fejlesztések sora. A mintegy 600 millió forintos beruházás része többek között korszerű szűrőberendezések és folyamatosan monitorozó mérőeszközök telepítése. Emellett szigorodott az erőmű környezethasználati engedélye, és a későbbiekben további regulázás is várható - írta a lap.



Újabb fejlesztések is lesznek az ajkai erőműben: várhatóan milliárdos nagyságrendű beruházásokat visz véghez a Veolia Zrt. A francia gyökerű vállalat októberben venné át a Bakonyi Erőmű Zrt. irányítását és - hasonlóan a pécsi vagy a szegedi erőműben lebonyolított fejlesztésekhez - az újonnan birtokába kerülő biomassza-tüzelésű létesítményt is a modern követelményeknek feleltetné meg.

Az utóbbi beruházások már jelentősen csökkentették a szálló por koncentrációját Ajkán.