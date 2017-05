Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milliárdos lakáshitel-reklámkampányba kezd az MNB

Csaknem másfél évnyi szünet után újra milliárdos médiakampányba kezd a Magyar Nemzeti Bank – írja a Magyar Nemzet.

A Matolcsy György vezette intézmény még áprilisban írt ki 1,5 milliárd forintos közbeszerzést a fogyasztóbarátnak minősített jelzáloghitelek népszerűsítésére 2019 végéig.

Az MNB márciusban már eredményt hirdetett egy hasonló tematikájú tenderen: a "pénzügyi tudatosság növelése érdekében tervezett" kommunikációs hadjáratra 2017 végéig 450 millió forintot szán a Magyar Nemzeti Bank - írja a Magyar Nemzet.

A mostani 1,5 milliárdos kampányt még nem tudni, ki "húzta be", de nem lenne meglepő, ha ugyanaz a cég kapná ezt a megbízást is, amelyik az előző tenderen befutott - jegyzi meg a lap. Akkor a kommunikációs állami pályázatokon mostanában taroló Balásy Gyula cége, a New Land Media Kft. nyert.

A 2013 júniusában alapított, médiareklámmal foglalkozó New Land Mediának 2015-ig összesen nem volt annyi bevétele, mint amekkora értékű munkát elnyert a jegybank korábbi tenderén - írta a Napi.hu. Azóta azonban ráköszöntött a szerencse a cégre, Balásy vállalatai (a New Land és a Lounge Design Kft.) csak a Nemzeti Kommunikációs Hivatal közbeszerzésein 14 milliárd forintnyi megrendelést nyertek el, de dolgoznak a Schmidt Mária által vezetett, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak is - írja mai cikkében a Magyar Nemzet.

Az újság szerint a mostani jegybanki kampányköltés kiugrónak számít, hiszen 2012 óta összesen feleennyit sem költöttek ilyen célokra.

Ismerje meg a közbeszerzéseket, keressen a kiírásokban, legyen a nyertesek között!