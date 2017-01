Milliós bírság járhat az oda nem figyelő cégeknek

A jelentős energiafogyasztású cégeket tavaly december 21-étől kötelezi a kormány arra, hogy alkalmazzanak energetikai szakreferenst, de változtak a felhasználás auditálási szabályai is.

A tavaly év végén bevezetett, új és szigorúbb szabályozás azokra a vállalkozásokra vonatkozik, amelyek a jelzett három évben átlagosan évi több mint 400 ezer kilowattóra áramot, 100 ezer köbméter földgázt vagy 3,4 ezer giga joule hőt használtak fel. Ezek bírságot kaphatnak, ha nem alkalmaznak független szakreferenst, nem javítanak az energiahatékonyságukon, vagy elmulasztják a beszámolóik elkészítését illetve nyilvánosságra hozatalát.

"A szakreferensek feladata, hogy elősegítsék az energiahatékonysági szemlélet és gyakorlatok terjedését azzal, hogy szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesznek a rendszeres energetikai auditban is, illetve jelentést készítenek a vállalkozás energetikai szokásairól és a vállalkozás által elért energiamegtakarítási eredményekről. Utóbbi dokumentumot a tárgyévet követő május utolsó napjáig közzé is kell tennie a vállalkozásoknak." - írja a változásokat ismertető közleményében Csáki János, a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda szakértője. Ismertette, hogy a szakreferensnek a vállalkozástól független, szakirányú végzettséggel rendelkező, az energetikai területen szerzett három éves tapasztalattal rendelkező személynek kell lennie, akit az alkalmazása kezdetétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a Magyar Energetikai- és Közmű-Szabályozási Hivatalnál (MEKH).

A bejelentés elmulasztása 200 ezer és 2 millió forint közötti bírságot jelenthet 2017. június 30.-a után. Csáki szerint viszont ez a határidő nem vonatkozik arra, ha a vállalkozás nem vesz igénybe szakreferenst.

Fontos, hogy önmagában nem elég a szakreferens alkalmazása, a cégeknek négyévente kötelező energetikai auditot kell leadniuk. A határidő mindig aszerint változik, hogy mikor adták le a korábbi ciklusról szóló beszámolót. Az első beszámolót mindig az első nagyvállalati regisztrációs kötelezettséget követő év június 30-ig kell elvégezni. Ez a szabály azonban csak azokra a cégekre vonatkozik, amelyeket 2015. december 5. után köteleztek a beszámoló elkészítésére.

A Baker & McKenzie szakértője felhívja a figyelmet arra, hogy az évente megismétlendő regisztrációért a nagyvállalatoknak ezentúl 100 ezer forintos regisztrációs díjat is fizetniük kell, a MEKH pedig honlapján teszi közzé a nagyvállalatokról vezetett nyilvántartását. Az a gazdálkodó szervezet, amelyik elmulasztja a regisztrációt 1 millió forintig bírságolható, ha pedig az energetikai auditálás marad el, akkor 10 millió forintig terjedő - ismételten kiszabható - bírságot kaphat. 2017. június 30-ig azonban bírságolási moratórium van.

A szakreferenseket is adatszolgáltatásra kötelezik: be kell számolniuk az energiafelhasználásuk mértékéről, illetve a végrehajtott energiahatékonysági intézkedésekkel elért energiamegtakarítási adatokról az MEKH-nak. Az adatszolgáltatás elmulasztása egymillió forintig terjedő - ismételten kiszabható - bírságot jelenthet.

De magukat az auditoroktól is adatokat vár a MEKH, referálniuk kell az eredményeikről. Nemcsak egy-egy adott vizsgálatról, hanem az egész évi auditálási tevékenységükről is. Ennek elmulasztása is 100 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható. Az auditorok emellett 1 millió forintig terjedő bírsággal sújthatók, ha hibás vagy hiányos energetikai auditjukat 90 napon belül nem javítják vagy pótolják - aki pedig két éven belül kétszer kerül ilyen helyzetbe, azt a névjegyzékből is törölhetik és eltilthatják a további tevékenységtől - írja közleményében a Baker & McKenzie.