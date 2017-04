Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Milyen változás lesz a magyar háztartásokban? - interjú Henrik Sundströmmel, a jászberényi porszívógyár vezetőjével

Szeptembertől új időszámítás kezdődik többek között a magyar háztartásokban: kizárólag 900 wattnál alacsonyabb teljesítményű porszívókat lehet majd kapni. Az új limit hatásáról, a felkészülésről, a magyar porszívózási szokásokról is beszélt a Napi.hu Buksza blogjának Henrik Sundström, az Electrolux jászberényi porszívógyárának vezérigazgatója. Kiderül a zsákos és tartályos porszívók közti különbség mellett az is, hogy Magyarország porszívónagyhatalom.

- Milyen változásokat hoz a szeptemberben életbe lépő 900 wattosnál erősebb készülékeket kitiltó új uniós előírás a magyar porszívópiacon? Lesz-e vásárlási hullám az új szabályozás életbe lépése előtt?

- Általánosságban pozitív változásokat hoz az új energiacímke bevezetése. Nő a közép- és magas kategóriás termékek aránya, így a fogyasztók jobb minőségű és alacsonyabb energiafelhasználású modelleket használhatnak a háztartásokban. A partnereinktől kapott visszajelzések alapján a szeptember 1-jei, tehát a határidő előtti 6-8 hétben nagyobb kereslet várható a kifutó, magasabb teljesítményű - 1300-1600 wattos - modellekre. Ez azonban el fog maradni a 2014-es vásárlási dömpingtől, mivel a fogyasztók jelentős része azóta már találkozott az energiacímkével és ismeri annak tartalmát.

- A korszerű porszívók között a 900 Wattnál kisebb nominális teljesítményűeknek mekkora az átlagos, maximális és minimális szívóteljesítménye? Mekkora ezeknek a porszívóknak az átlagos DPU (Dust Pick Up-mutatója, azaz a porfelszedési képességük? (A DPU-mutatóból derül ki, hogy egy-egy porszívó milyen valós teljesítményre képes.)

- A szívási teljesítmény nem a felvett energiától függ, hanem attól, hogy milyen hatékonysággal működik a motor, illetve még attól, hogy milyen minőségű a szívófej. 2017. szeptember 1-jétől várhatóan nem fog romlani a szívóteljesítmény.

- A szeptemberi 900 wattos előírásra hogyan készült az Electrolux-gyár? Esetleg már átálltak az új termékek gyártására? Ha nem, mikortól gyártják sorozatban a kisebb teljesítményű gépeket?



- Fejlesztési csapatunk folyamatosan dolgozik az átálláson, a tesztelés verifikálás folyamatban van, most is tart. Az új készülékek forgalmazása szeptember 1-jétől indul, így a gyártást is ehhez igazítjuk.

- A különböző nominális teljesítményű - például 900-1600 wattos - gépek közül melyek a legnépszerűbbek?

- A magyar piacon is egyre népszerűbbek az A energiaosztályos modellek, ha azonban a darabszámos értékesítést vesszük figyelembe, akkor az alacsonyabb árkategóriába tartozó alacsonyabb energiaosztályú modellekből egyelőre még több fogy.

- Melyik árkategóriájú porszívó a legkedveltebb a magyar piacon? Úgy tudom, hogy átlagosan 20 ezer forintért vesznek gépeket egy évben a magyar háztartások.

- Tavaly 24 ezer forint körül alakult a magyar piacon értékesített porszívók átlagára, ami a két évvel ezelőtti átlagárhoz képest jelentős növekedést jelent.

- Mekkora egy átlagos porszívó élettartama? Hány év után érdemes cserélni őket, ha esetleg látszólag még jól is működnek?

- Az Electrolux tíz évre tesztel, de az európai gyakorlat szerint körülbelül hatévenként cserélik a porszívókat. Magyarországon viszont a használati idő sokkal hosszabb, akár meghaladhatja a tíz évet is. Jellemzően akkor cserélik a készülékeket, ha azok már használhatatlanná váltak.

- Mire figyeljünk porszívóvásárlásnál, milyen szempontok alapján válasszunk porszívót?

- Azt tanácsoljuk, hogy az energiacímkén található értékek alapján válasszanak. Az energiaosztályon kívül nagyon fontosak a porfelszedési képesség, azaz a DPU-értékek. Érdemes átgondolni, hogy otthon a keménypadló vagy a szőnyeg felület a nagyobb, és ennek figyelembevételével olyan modellt választani, ami rendelkezik a megfelelő szívófejekkel és porfelszedési képességgel. A zajszint szintén fontos szempont lehet a kisgyermekeseknél vagy az arra érzékenyeknél. A porvisszabocsátási érték is lényeges döntési kritérium. Érdemes A osztályos modelleket választani, elsősorban az allergiásoknak, de mindenkinek, akinek fontos az otthona tiszta levegője.

- A DPU-mutatóra vonatkozó skála alapján melyik értéket érdemes megvásárolnia egyátlagos háztartásnak kemény és szőnyegfelület esetén?

- Mindkét esetben érdemes minél magasabb kategóriás modellt választani. Aki megteheti, válasszon keménypadló esetében A kategóriát, szőnyeg esetén legalább C, de lehetőség szerint B kategóriás modellt.

- Az Electrolux szerint kinek ajánlott a porzsákos és a porzsák nélküli porszívó?

- Magyarországon a porzsákos, illetve porzsák nélküli kategória aránya körülbelül 60-40 százalék. Mi a porzsákos modelleket javasoljuk elsősorban, mivel energiafelhasználás szempontjából lényegesen takarékosabbak. Ráadásul sokkal higiénikusabb a porzsák csere a portartály ürítésénél és tisztításánál, ami az allergiások számára nagyon fontos lehet. Jellemző tévhit, hogy a porzsákos porszívók fenntartása a porzsákok cseréje miatt sokkal drágább, azonban érdemes tudni, hogy a porzsák nélküli modellekben is rendszeresen kell cserélni a szűrőket a hatékony és higiénikus működés érdekében.

- Az Electrolux-gyár évente hány darab porszívót készít, és melyek a legfontosabb célországok?



- Évente körülbelül 3 millió darab porszívót gyártunk, aminek döntő többsége - több mint 90 százaléka - a magyarországi értékesítés mellett exportra készül, mint például Németország, Svédország, Franciaország, Lengyelország, de az Egyesült Államok, Új-Zéland, Dél-Korea, illetve Ausztrália is célpont. Ennek az az oka, hogy a jászberényi Electrolux Porszívógyár a vállalatcsoport egyetlen gyártóbázisa itt Európában.

Az interjút e-mailen keresztül készítettük. A címlapkép forrása pedig az Electrolux Lehel Kft.

A porszívórendeletről pedig itt olvashat részletesen.