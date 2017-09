Minden más lesz a pénzügyi szektorban?

A fintech vállalkozások lényegi változásokat hoztak a pénzügyi szolgáltatók közötti verseny alapjaiban, azonban magát a versenykörnyezetet még nem alakították át - meg a Világgazdasági Fórum és a Deloitte Consulting közös tanulmánya.

Domokos László, 2017. szeptember 20. szerda, 13:11

A jelentés egy hároméves, a fintech vállalkozások pénzügyi szektorban játszott szerepét vizsgáló kutatás eredménye. Az elemzés utolsó fázisa a Deloitte és a Világgazdasági Fórum 2015-ös jelentésének eredményeire épül, amely a pénzügyi szolgáltatási ökoszisztémát átalakító erők szélesebb körű feltárására összpontosított.

A fintech cégek megváltoztatták az innováció ütemét és átformálták a vevők elvárásait a pénzügyi szolgáltatásoknál, lefektetve az alapokat az iparág jövőbeli átalakulásához, de magát az ökoszisztémát nem változtatták meg - mondta Mérth Balázs, a Deloitte Magyarország pénzintézetekért felelős vezetője.

A tanulmány több meghatározó trendet azonosított, amelyek alapjaiban változtatják meg a versenykörnyezetet a pénzügyi szolgáltatások piacán.

Digitális platformok erősödése: azok a platformok jelentik a jövő domináns üzleti modelljét, amelyek lehetővé teszik, hogy egy csatornán keresztül több különböző pénzügyi intézménnyel is kapcsolatba kerülhessenek a fogyasztók.A pénzügyi szabályozás regionális hatása: a fintech vállalkozásoknak is komoly akadályt jelenthet, hogy különböző jogi környezeteknek kell megfelelniük, még ha a technológia csökkenti is egy-egy piacon a belépési korlátokat.Ügyfélélmény: ha a hagyományos pénzügyi szolgáltatók növelni akarják az ügyfélélményt, és ki akarják használni a rendelkezésre álló adatokban rejlő újabb bevételszerzési lehetőségeket, jobban kell támaszkodniuk a nagy technológiai társaságok felhőalapú infrastruktúrájára.Költségkommoditizáció: a pénzintézeteknek óriási nyomást jelent a költségek csökkentése, így a költségelőny már nem versenyelőny többé.Értékláncon belüli nyereség újraelosztása: az új technológiák lehetővé teszik, hogy az értéklánc különböző részein elhelyezkedő szereplők más szerepekben jelenjenek meg, ezáltal valósul meg a nyereség újraelosztása.A nagy technológiai cégek jelentősége nő: a pénzintézetek a technológia újításokat megkülönböztető faktorként alkalmazzák a piacon, amelyet a nagy tech cégekkel együttműködve tudnak elérni.Adatvagyon felhasználása és kihasználása: a rendelkezésre álló adatok elemzése egyre fontosabb, ugyanis minél több ügyfélinformációval rendelkeznek, annál sikeresebbek ügyfeleik megtartásában.Mesterséges intelligencia megjelenése: ez újradefiniálja a hagyományos, front- és back-office szerepeket, így a pénzintézeteket az eddigiektől teljesen eltérő hr-kihívásokkal állítja szembe.