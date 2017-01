Minél többet fogyaszt, annál népszerűbb

A hősugárzókból azokat viszik inkább, amelyek sokat fogyasztanak, és persze olcsóbbak.

Talán meglepő, de hősugárzók piaca nem a leghidegebb hónapokban a legélénkebb, inkább a távfűtési szezon kezdete előtt és után, azaz szeptember-októberben, valamint tavasszal pörögnek fel az eladások. A vásárlók ugyanis leginkább kiegészítő fűtésként használják ezeket.

A piaci adatok szerint azonban a takarékosságot nem preferálják a vásárlók. A drágább társaiknál többet fogyasztó 3-5 ezer forintról hősugárzók jóval népszerűbbek drágább társaiknál - derül ki az Extreme Digital összesítéséből.

Ventilátorosok és olajosok

A cég szerint a legegyszerűbb ventilátoros hősugárzókból viszik a legtöbbet. Szemben például az elektromos olajradiátorokkal, amelyek bár lassabban fűtenek fel egy-egy helyiséget, takarékosabbak és egyenletesen adják le a hőt, arról nem beszélve, hogy az olaj a berendezés kikapcsolása után is még ad le hőt.

Hiába jobbak a port felkavaró és zajos ventilátoros hősugárzóknál az olajos radiátorok, negyedannyi fogyott belőlük az Extreme Digitalnál. Ennek magyarázata, hogy drágábbak, jellemzően 8-20 ezer forintért kaphatóak.

Korszerűbbet drágábban

A kiegészítő fűtésre a legkoszerűbb megoldást a kerámiabetetés hősugárzók és az úgynevezett split klímák jelentik. A kerámiabetétes hősugárzók belsejében az egyszerű ventilátoros hősugárzókkal ellentétben nem egy egyszerű elektromos fűtőszál izzik, hanem egy speciális kerámiából készült borda adja a meleget. Ez a hagyományos nagyobb hőleadó felület biztosít, amelyet azonos melegítőhatás eléréséhez elegendő kisebb fordulatszámú, tehát halkabb ventilátorral fújni, ráadásul a kerámiabetét felfűtéséhez kevesebb áram kell, azaz kisebb a fogyasztása.

A kerámia fűtőelem emellett nem is izzik, így használata is biztonságosabb, emellett az ilyen eszközzel fűtött helyiségben nem is lesz égett szag, mint a hagyományos hősugárzó használata esetén, amelynek belsejében az izzó fűtőszál megégeti a levegőben lévő porszemeket. Hátránya a kerámiabetétes hősugárzóknak, hogy a bonyolultabb szerkezet miatt 8-30 ezer forintba kerülnek.

A cég összeállításából kiderül az is, hogy azokban a lakásokban, ahol nyári légkondicionálásról is gondoskodnak, praktikus eleve hűtő-fűtő klímaberendezést választani, így szezonon kívül ezzel is megoldható a fűtés, a klímaberendezés képes az előzetesen megadott szinten tartani a hőmérsékletet. Fontos, hogy a split klímák fűtési képessége is eltérő, de a fejlettebb típusok akár súlyos mínuszokban is használhatók, működésük pedig olyan hatékony, hogy nem növelik meg vészesen a rezsit akkor sem, ha fűtenek velük.