Mit tett az időjárás a magyar zöldségekkel? - Jelentés érkezett

Az ősz beköszöntével számba vette a zöldségágazat helyzetét Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (Fruitveb) Összegzésük szerint mennyiségben és minőségben a legtöbb növényfajnál jobb évet zárnak a termelők, mint 2016-ban. Jövedelmezőség szempontjából a legnagyobb veszteséget a hajtató kertészek szenvedik el.

Hagymafélék

A hagymafajták fejlődésére összességében az időjárás kedvező volt. Megfelelő minőséget az idén is csak azok tudnak elérni, akik öntözni tudtak és a tápanyagot is megfelelően tudták pótolni.A fokhagyma betakarítása befejeződött, a termés jó minőségben került betakarításra, folyamatos az ellátás. A vöröshagyma korai típusai és az áttelelő hagyma betakarítása már befejeződött és részben az értékesítés is megtörtént. Folyik a középérésű, már tárolásra is alkalmas hagymák betakarítása, ha kedvező lesz a szeptemberi időjárás az átlagosnál jobb termés várható mennyiségben és minőségben.

Gyökérzöldségek

A rövid tenyészidejű fajták szedése folyamatos, különösebb növény egészségügyi probléma eddig nem jelentkezett. Ahol nincs öntözés, ott várhatóan az aszály miatt minőségben és mennyiségben is alacsony terméshozamok lesznek.

Káposztafélék

A szabadföldi zöldségnövények közül a káposztaféléket viselte meg a nagy forróság, légköri aszály, annak ellenére, hogy a káposztaféléket szinte kizárólag öntözéssel termesztik. Legnagyobb károsodásokat július-augusztusban a karfiol, kelkáposzta szenvedte el. Az üvegházi molytetű (lisztecske) főleg e két növényfajt károsította az idén is és szinte megvédhetetlenek a kártevőktől.

Csemegekukorica

Az aszály ellenére is rendkívül jó termés várható (betakarítás folyamatos). Csak nagy odafigyeléssel lehetett "kivédeni" a különböző molykártevőket. A nagy meleg miatt a különböző tenyészidejű fajták érése összeért, sok esetben a feldolgozó kapacitás kevés volt, ezért átvételi gondok is voltak a nyár folyamán.

Konzervparadicsom

Az idő - a hőségnapokat leszámítva - kedvező volt a fejlődésre. A palántázott táblák betakarítása augusztus 10. körül elkezdődött, a betakarítás vége várhatóan szeptember 20-25. körül lesz. Rendkívül jók a termésátlagok (80-85 tonna/ha), és eddig a minőség (brix 5,5-6) is rendkívül kedvező.Az ipari paradicsom korszerű technológiájának (gépesítés, öntözés, palántálás, tápanyagutánpótlás) és az UNIVER gyártókapacitás bővítésének köszönhetően az elkövetkezendő években további jelentős terület, mennyiségi növekedés várható.

Szabadföldi paprikafélék (étkezési és fűszer)

Az étkezezési szabadföldi paprika betakarítása a korai palántázott táblákból július közepén elkezdődött, és tart az első fagyig. A konzervüzemek csak augusztus 10-én indultak meg a paprikafeldolgozással, úgy, hogy korai szabadföldi étkezési paprika és hajtatott paprika a friss piacon túlkínálatot eredményezett, meglátszott a termelői árakon is. Augusztus 20. után egyensúlyi helyzet alakul ki a piacon. Idén az exportértékesítés is később kezdődhetett, meg mint tavaly, mert a déli országokból tovább szállítottak étkezési paprikát főleg a német és skandináv piacokra.

Paprikafélék

A legtöbb típusnál május közepétől augusztus közepéig enyhe túlkínálat jelentkezett, mely negatív hatással volt a termelői árakra is. A hajtatott paprikák (TV, Kápia) sokkal jobban megérezték az exportlehetőség hiányát. Míg a TV paprikát "le lehetett vezetni" a belföldi piacokon, addig a kápiánál ez nem sikerül teljes mértékben, mert a minőségi kápia paprikának 60-65%-a exportra kerül. Amikor elindultak a feldolgozók, onnantól normalizálódott a helyzet - értékel a Fruitveb.

A nagy forróság ellenére sem volt jelentős minőségi romlás, mennyiségi növekedés is tapasztalható országosan

Növényegészségügyi helyzet is valamivel jobbnak ítélhető, mint tavaly volt. Kisebb volt a levéltetű fertőzés és ennek köszönhetően kevesebb volt a vírusfertőzés, ugyanakkor a különböző molyok nagyobb veszélyt jelentettek, mint tavaly. Eddig a termelői árak TV, He paprikánál kisebb, kápia paprika esetében jelentősen elmaradtak a tavalyi évtől.

Hajtatott paradicsom

A technológiai korszerűsítéseknek köszönhetően tovább nőttek a hozamok, a korszerű fajtáknak köszönhetően a minőség is sokat javult. Közel megduplázódott a különböző cherry típusok termelése, melyet a piac is kedvezően fogadott. Komolyabb növényegészségügyi probléma nem jelentkezett az idén. A hajtatott paradicsom esetén az integrált - biológiai növényvédelem aránya országosan megközelíti a 80 százalékot.

Május közepétől folyamatos túlkínálat jellemezte a hazai piacot főleg fürtös és bogyós típusokból. Július végétől augusztus végéig pedig az értékesítést csak erős akciók kezdeményezésével lehetett megoldani. Az elmúlt évekhez képest a termelői árak főleg július-augusztusban jelentősen elmaradtak.

Ugyan legtöbb termelő növelni tudta a hozamokat, de az közel sem volt elég a termelői árcsökkenésből eredő veszteségek pótlására. 2017-ben ugyan még hátra van a termelésből 2-3 hónap, amikor biztosan látható, hogy jelentős jövedelem csökkenés következeik be a paradicsom termelőknél.

Kígyóuborka

Egész szezonban 1-2 hetet leszámítva egyensúlyi helyzet volt. Májustól a belföldi termelés el tudta látni a piacot magyar termesztésű uborkával. Ugyan voltak kisebb-nagyobb növényegészségügyi gondok, de ezek nem veszélyeztették a piacok ellátását.

