Most érdemes a bankba rohanni?

Itt vannak az inflációnál alacsonyabb lakáshitelkamatok, a legolcsóbb hitel 2,4 százalékos kamat mellett érhető el, ami alacsonyabb a márciusi 2,7 százalékos inflációnál - derül ki a Bankmonitor.hu legfrissebb elemzéséből. A szakportál szerint azonban a legjobb kamatok vélhetően korlátozott ideig lesznek ezen szinten, ezért a legjobb a gyorsan változó kamatozású hitel helyett legalább 3-5 évre rögzített kamatú hitelt felvenni.

A Bankmonitor.hu elemzése szerint utoljára 2007 tavaszán fordult elő rövid ideig, hogy a legjobb lakáshitel kamatok elmaradjanak az inflációtól, aminek oka az volt, hogy a kormányzati intézkedések mellett egyéb külső sokk is érte a gazdaságot.

A februári adatok szerint az éven belüli kamatperiódusú, vagyis néhány havonta változó kamatozású lakáshitelek kamata átlagosan 3,3 százalék volt. A legolcsóbb hitel kamata pedig a Bankmonitor kalkulátora szerint 2,4 százalék, ami elmarad a februárban érvényes 2,9 százalékos éves inflációtól (és a márciusi 2,7 százaléktól is) - szemlézi a portált az MTI.

Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapító ügyvezető igazgatója szerint azonban ez hosszabb távon nem tartható fenn. Már csak azért sem, mert ilyen körülmények között óriási kereslet indulna meg a hitelekre - hiszen kinek érné meg otthon vagy betétben tartani a pénzt, ha hitel felvétele mellett ingatlanban is tarthatja, ráadásul kisebb költség mellett -, a bankok pedig a nagy érdeklődésre való tekintettel elkezdenék emelni a kamatot.

Ez a forgatókönyv egyedül azért nem következik most be, mert az alapkamat helyett most mindenki figyelme az állampapírpiacra és a bankközi piacra helyeződik át (utóbbi az a terület, ahol a bankok egymásnak hiteleznek). A bankok szempontjából gyakorlatilag mindegy, hogy emelkedik az infláció, ha ezzel párhuzamosan a rövid kamatok (például BUBOR) nem nőnek, sőt csökkennek.

Jelenleg az alapkamat 0,9 százalékos szintje helyett a 3 hónapos BUBOR 0,16 százalékon, a 3 hónapos diszkontkincstárjegy 0,08 százalékon áll. Egy éve kereken 1 százalékponttal volt magasabban a BUBOR, míg az állampapír hozama 0,94 százalékon állt. Ilyen feltételek mellett a bankok nincsenek hitelkamat emelésre kényszerítve, a 250-300 bázispontos felárat így is minden további nélkül fel tudják számítani, és a 3 százalékos plafon alatt tudnak maradni.

A rövid kamatok bő fél évvel ezelőttig együtt mozogtak az inflációval, viszont a jegybank új stratégiáját (a bankok egyre kevesebb likvid pénzt helyezhetnek el a jegybanknál betétben) követően a kapcsolat megszakadt. A hitelfelvevők helyzete azért is lehet most olyan kedvező, mert - mivel a betétekre alig kell valamit fizetniük - a bankok kényelmesen alacsonyan tarthatják a hitelkamatot.

A Bankmonitor.hu szerint azonban az infláció idővel magával fogja húzni a kamatokat, és akkor a törlesztőrészletek is nagyobb mértékben megemelkednek, ezért célszerű óvakodni a gyorsan változó hiteltől. Hüvelykujjszabályként elmondható, hogy ha 1 százalékponttal nő a kamat, akkor 8-9 százalékponttal nő meg a törlesztőrészlet. A legjobban akkor jár el a hitelfelvevő, ha legalább 3-5 évre rögzített kamatú hitelt vesz fel, ami szintén kifejezetten alacsony hitelkamattal elérhető - írja a szakportál.