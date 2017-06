Mozgóbankkal újít a K&H

Mozgóbankot hozott létre a K&H, amely az ország bármely részén bevethető. A konténerből kialakított, két munkaállomásos egység teljesen készpénzmentesen működik.

Domokos László, 2017. június 13. kedd, 17:45

Új megoldással tesz lépéseket a készpénzmentes bankolás felé a K&H: május 24-ig lehetett kipróbálni a K&H mozgóbankot, amely kiegészíti a K&H 7 készpénzmentes fiókját.

A konténerből kialakított mozgóbankban többek között a hitelügyintézésben, számlavezetésben, bankkártya-igénylésben tudnak segíteni az ügyfeleknek. Előnye, hogy könnyen szállítható, így ott lehet bevetni, ahol éppen a legnagyobb szükség van rá.

Az elektronikus csatornák mellett továbbra is fontos szerepe van a fiókhálózatnak. A K&H-nál fontos szerephez jutnak a készpénzmentes fiókok, amelyek gyors és zavartalan működéséhez a befizetésre is alkalmas atm-ek teremtik meg a lehetőséget. A bank 459 automatájának már csaknem a harmada készpénzbefizetésre is alkalmas - mondta Rajna Gábor, a K&H Bank lakossági értékesítési igazgatója.

A K&H mozgóbankja a jövőben az ország számos pontján is megjelenik majd.