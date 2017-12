Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Munkaszüneti napok: ezt sokan nem ússzák meg

Sor volt az autómosónál, de a virágárusoknak is volt forgalma karácsony első napján. A munkaszüneti nap ellenére is sokan dolgoztak hétfőn, a kisboltokban a tulajdonos állt be a kasszába - derült ki a HírTv riportjából.

December 25-26-án, valamint január 1-jén azok a vendéglátó egységek, virágboltok vagy üzletek lehetnek nyitva, amelyek munkaszüneti napokon egyébként sem lennének zárva. Egy virágüzletben például inkább a névnapok miatt vásároltak karácsony első napján - adta hírül a televízió.

A kisboltokban jellemzően a tulajdonosok állnak pultba. A benzinkutak mellett, az autómosók egy része is jelentős forgalmat bonyolít le a karácsonyi ünnepek alatt. Nem pihennek a BKV alkalmazottai sem, de az ünnepek alatt módosított menetrend van érvényben.

A fővárosban nincs változás a hulladékszállítás rendjében, emellett a szokásos módon történik az utak tisztítása, valamint a közterületi takarítás is.

"A fővárosban az M3-as metróval január másodikáig mindennap a teljes üzemidőben lehet utazni a Lehel tér és Kőbánya-Kispest között, ma és holnap a nappali járatok ünnepnapi, illetve munkaszüneti forgalmi rend szerint közlekednek. 30-ig a tanítási szünetben érvényes menetrend szerint, illetve egyes BKK-járatok külön az év utolsó munkanapjaira érvényes menetrend szerint járnak" - ismertette a BKK Info munkatársa, Varga Etele.

