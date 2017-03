Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy bajban a BKK-dolgozók - durva felmondási hullám kezdődött

Miközben a fővárosi járatokat üzemeltető BKV Zrt. súlyos létszámhiánnyal küzd az alacsony bérek miatt, addig a budapesti közlekedést irányító és a BKV pénztárnokaként funkcionáló Budapesti Közlekedési Központnál közel kétszáz dolgozónak mondanak fel - értesült a HírTv. Az egyik szakszervezet szerint a BKK a leépítésekkel akarja növelni a vállalat hatékonyságát.

"A Budapesti Közlekedési Központ 1370 fős létszámát 1200 főre kívánja csökkenteni hatékonyságnövelés szempontjából. És elbocsátások is vannak, és természetesen vannak olyan munkavállalók is, akik másik leányvállalatnál fognak majd dolgozni a továbbiakban. Az elbocsátásokkal az a problémánk, hogy embertelenül bocsátják el az embereket. Sokszor úgy, hogy bemennek dolgozni, és közlik velük, hogy fáradjanak be a központba, és ott megkapják a felmondólevelüket, amely azt tartalmazza, hogy másnap már nem kell menniük dolgozni" - ismertette a televíziónak Gólián Zsolt, a BKV Fürst Közlekedési Szakszervezet elnöke.

A HírTv megkereste a Budapesti Közlekedési Központot is, de egyelőre nem érkezett válasz.