Nagy dobás készül a turizmusban

Mintegy 300 milliárd forintos keretösszeggel indul el a Kisfaludy turisztikai fejlesztési program, amelyben vidéki szálláshelyek fejlesztésére lehet pályázni 2030-ig - jelentette be Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter.

Szász Péter, 2017. július 3. hétfő, 11:16

A program 14 éve alatt vidéki szállodák és panziók újulhatnak meg, szeptember 30-tól lehet majd a pályázatokat benyújtani. A tervek szerint az eddigi legnagyobb fejlesztési programmal mintegy 2000 szálláshely, 30 ezer szoba újulhat meg, ötezer új munkahely jöhet létre - mondta. A felújított szálláshelyek 20 százalékos árbevétel-növekedést érhetnek el a beruházással.

A becslések szerint 300 milliárd forintos keretösszeg kizárólag hazai forrás, a vissza nem térítendő állami támogatás ebből 150 milliárd forint.

A szálláshelyek 20 százalékos árbevétel-növekedést érhetnek el a beruházással, a több bevétel nem csak a szálláshelyeken, hanem az államnál is megjelenik, az áfa-bevételek révén. A program lehetőséget nyújt az eddig elmaradt felújítások, karbantartások, minőséget javító fejlesztések bepótlására is.

A magyar turizmus a gazdaság húzóágazata, minden korábbi rekordot megdöntött tavaly, és az első negyedévben is jól teljesített. Az ágazat GDP-hez való hozzájárulása meghaladja a 10 százalékot, 2019-ig szeretnék elérni, hogy 16 százalékkal járuljon hozzá. A kormány ezért már eddig is több száz milliárd forint értékben döntött fejlesztésről vagy adócsökkentésről. A támogatásból a beruházás összértékének átlagosan 50 százaléka finanszírozható.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója kiemelte, hogy fontos döntések születtek már eddig is a turisztikai fejlesztések támogatásához: eddig több mint 500 milliárd forint értékben turisztikai desztináció fejlesztéseket hirdettek meg, több mint 100 milliárd forint jutott az ágazatnak a területi operatív program keretében, és a modern városok programban is több mint 100 milliárd forint értékben kötöttek turisztikai fejlesztésre megállapodást. Az áfacsökkentés több tízmilliárd forintot hagyott idén az ágazat szereplőinél, és a következő években is. A kormány a szálláshelyeket is segíteni próbálja, ebben kizárólag a piaci igényeket veszik figyelembe. A turisztikai ügynökség szakemberei segítséget nyújtanak az adott szálláshelynek a pályázat elkészítéséhez, így a támogatáshoz pályázatíró céget nem kell igénybe venniük.

Az új támogatási konstrukciót az MTÜ július 3-tól a hónap végéig társadalmi egyeztetésre bocsátja, és széleskörű szakmai konzultációt követően véglegesítik majd. A programban részt vevőknek vállalni kell a transzparenciát segítő folyamatos együttműködést az adóhatósággal, kormányzattal - mondta.

Az állam átlagosan 50 százalék vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a pályázathoz, ezen túl 30 százalék kedvezményes hitel igényelhető, a vállalkozásoknak legfeljebb 20 százalék önrészt kell biztosítaniuk. A fejlesztések régiónként ütemezettek lesznek, elsőként a Balaton, Sopron-Fertő és Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térségében hirdetik meg a lehetőséget.

Az MTÜ támogatja az egységes szállodai besorolási rendszer létrejöttét Magyarországon, amelyet a szállodaszövetség kezdeményezett, a pályázatban is feltétel lesz az ebben való részvétel.

Bernáth Tamás, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója elmondta: az MFB a beruházás értékének 30 százalékát kitevő kedvezményes hitelt nyújt saját forrásából akár új kereskedelmi célú ingatlanfejlesztéshez is, 2-15 év közötti futamidők lesznek elérhetőek. Újonnan alapított cégeket is támogatnak.

A kereskedelmi bankokkal együttműködésben majd minden magyarországi bank értékesítheti a kedvezményes hitelt, ami a támogatási elem nélkül, önmagában is elérhető lesz. A hitel igényelhető lesz kis-, és középvállalkozások részére 15 milliárd forintos éves árbevételig, az igényelhető összeg 10 és 500 millió forint között meglévő szálláshely fejlesztéséhez, bővítéséhez, illetve 500 millió és 3 milliárd forint között új szálláshely létesítésére.

Könnyid László, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy a szövetség hosszú évek óta hangoztatta a program indításának szükségességét. Mindez nélkülözhetetlen, hogy a minőségben előre lehessen lépni a magyar turizmusban. A szobakapacitás 60 százaléka rendelkezik minősítéssel Magyarországon, a támogatás felhasználásával a szálláshelyek sikeresen teljesíthetik a Hotelstars Union minősítési rendszer előírásait, amely Magyarországon a szállodák minősítő nemzeti védjegye.