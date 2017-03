Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy dobásra készül a Mol

A cég bevételeinek 30 százalékát 2030-ra a kiskereskedelmi szegmens adhatja – mondta Fasimon Sándor, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója a Napi.hu és Noguchi Porter Novelli Hungarian Energy Investors Forum 2017 című konferencián.

A Mol elkészítette 2030-ig tartó vállalati stratégiáját. Még nem lehet pontosan tudni, merre tart a világ, de az biztos, hogy látunk e-autókat, önvezető autókat, ezekre a kihívásokra pedig a Molnak válaszokat kell adnia - mondta Fasimon Sándor.

A Molnak 2030-ra a régió legerősebb és legrugalmasabb cégének kell lennie. A cég jelenleg is integrált működésű: a kutatás-termelés mellett a feldolgozói piacon is jelen van és egyre erőteljesebb lesz a kereskedelmi szegmens. 2021-ig a kitermelésben 2 milliárd dollárt tervez a Mol befektetni, jelenleg is több kutatási és termelési koncessziót nyert el az olajcég.

A jelenlegi finomítói termelésének 30 százalékát adja a nem üzemanyag-szegmens - ezt az arányt 50 százalékra emelik 2030-ra tervek szerint. Magyarán a százhalombattai és pozsonyi finomítók termelése tartósan fennmarad, de az ott feldolgozott kőolaj fele már nem motorüzemanyag lesz. A megoldás, hogy a Mol a vegyipari termelés felé fordul, már nem csak vegyipari tömegtermékeket, hanem késztermékeket fog termelni, mint például műgumi.

A Molnak már most 2000 kiskereskedelmi értékesítési pontja van a régióban, ami hatalmas potenciált rejt. Nem csak üzemanyag, de más kiskereskedelmi termék is fogy a kutak shopjaiban és ez még csak a kezdett. Jelenleg napi egymillió ügyfél fordul meg ezeken a pontokon - 2030-ra a kiskereskedelmi szegmens adhatja a bevétel 30 százalékát - mondta Fasimon Sándor.