Nagy dobásra vagy zűrzavarra készül a Magyar Posta?

Egy új, a jelenleginél nagyobb és korszerűbb logisztikai központra lesz szükség, amelynek megkezdjük a kialakítását - mondta a Figyelőnek adott interjúban Illés Zoltán, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Domokos László, 2017. augusztus 31. csütörtök, 17:08

Ajánlom

Ennek indoka, hogy nem szeretnék megismételni a a tavalyi, karácsonyi "lefagyást". Utóbbi kapcsán Illés úgy fogalmazott, hogy " nem magyarázkodom, az az időszak komoly kihívás volt". Ráadásul a munkaerőhiány a postának is gondot okoz - olvasható a hetilapban.

Márpedig tavaly karácsony előtt még a vezérigazgatósági dolgozók is részt vette a Magyar Postánál a küldemények feldolgozásban és sokan jelentkeztek önkéntes munkára a megnövekedett forgalom miatt. Az egyik postás érdekképviselet már korábban is figyelmeztetett arra, hogy év vége felé óriási torlódás jöhet, ám a vezetőség nem reagált a megkeresésükre. Az akkori hírek szerint a posta problémáinak egyik fő oka az volt, hogy az elvándorlás miatt súlyos munkaerőhiány alakult ki. Azt is rontotta a helyzetet, hogy 2016. augusztus óta többségében pénzügyi szakemberek vezetik az alapvetően logisztikai céget.

A munkaerőhiány kapcsán Pfeifer Tamás, a Postások Független Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke egy tévéinterjúban úgy fogalmazott: benne van a pakliban, hogy karácsonykor ismét összeomlik a posta, mint ahogy az 2016-ban történt.

A cég nemrég azt mondta, hogy 150 embert azonnal fel tudnának venni, Pfeifer szerint azonban csak gépkocsivezetőből, vagy kézbesítőből is szükség lehet ilyen létszámbővítésre. A cég folyamatosan toboroz, például 20 ezer forintot kap az a kolléga, aki új embert visz a céghez.

Arra a kérdésre, hogy az internet világában szükség lesz egyáltalán a Magyar Postára, Illés ezt a választ adta: "klassz dolog az e-kereskedelem, de a termékeket valakinek ki kell szállítani". Egy további réve, hogy "postásnak lenni a különböző településeken nem pusztán egy állás, hanem bizalmi kérdés is".

Arra a felvetésre, miszerint a hírek alapján a kistelepülési takarékokból posták lesznek, miután a jogszabályi háttér lehetővé teszi, hogy pénzügyi intézmények is működhessenek ekként", a posta jelenlegi első embere a Figyelőnek azt mondta::

Megnézzük, hogy miként lehet a jövőben a posták és a takarékok között kihasználni a szinergiákat. A kisebb településeken vizsgáljuk a posták optimális működését.