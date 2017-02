Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy üzletet csinálnak a budapesti szállodások - dőlhet a pénz

A 2016 nyárihoz képest átlagosan 25 százalékkal nő idén júliusban és augusztusban a budapesti szálláshelyek árbevétele az úszó-világbajnokság és az azt követő sportesemények hatására - a szállodaszövetség friss számításai szerint.

Tele lesz a főváros és a környéke júliusban és augusztusban: az úszó-világbajnokság, majd az augusztus elején tartandó Fina Masters-világbajnokság, illetve a Forma-1 Magyar Nagydíj az egyébként is erős nyári szezonban jelentősen fellendíti a külföldről érkező turistaforgalmat.

Ennek köszönhetően nyáron átlagosan minimum 25 százalékkal nő majd a szálláshelyek bevétele egy hagyományos főszezonhoz képest Budapesten és a vonzáskörzetében - mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének ügyvezető elnökségi tagja a Magyar Időknek.

A budapesti szállodások közül már többen jelezték, hogy a nyári főszezon közepére már most telítődtek - a vb-helyszínek közelében, a belvárosban, illetve a külső kerületekben is jó előre foglaltak szobát a versenyek szervezői. Azzal együtt is elkelnek a szobák, hogy a főszezoni árakhoz képest több sportesemény idején átlagosan 30-40 százalékkal drágább a fővárosi kínálat.

A sportversenyek miatt a teljes szálláspiac nagyon magas foglaltságra számíthat: a magánszoba-kiadók, a panziók, a vendégfogadók, a középkategóriás vagy kisebb családi hotelek, a lakásszállások és a luxusszállodák is - tette hozzá Flesch.