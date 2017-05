Nagy változás a magyar milliárdos cégeiben - fejetlenség az Alexandránál

Új üzemeltető a Nyugati téren - Nyitnak az Alexandra Value boltok?



Közben a nem a Rainbow, hanem Matyi Dezsőék cégei által működtetett Alexandra áruházak - a budapesti Nyugati téri, MOM parki, valamint egy kaposvári és egy győri egység - is új üzemeltetőkhöz kerülnek.A Nyugati téri boltot április óta a szegedi székhelyű Bookangel Kft. bérli, amely a Könyvmolyképző Kiadó Kft.-vel azonos tulajdonosi körhöz tartozik. "Előreláthatóan a Bookangelhez kerül a kaposvári és nagykereskedelmi beszállítóként a MOM parki üzlet is" - tudta meg lapunk Katona Ildikótól, a Bookangel ügyvezető-résztulajdonosától. A kiskereskedelmi cég viszi tovább - a korábban Rainbow-üzemeltetésű - szekszárdi és a székesfehérvári Alexandra boltot is. A Bookangelnek egyenként kell megállapodnia a kiadókkal könyveik bizományosi értékesítéséről, ugyanakkor a kiadóknak nyilatkozniuk is kell arról, hogy a Bookangel átveheti a készleteiket az Alexandra boltokat eddig ellátó nagykereskedő Könyvbazártól. Ehhez a Könyvbazár hozzájárulása is szükséges.Még nem született végleges döntés, hogy az Alexandra mellett milyen kiegészítő nevet kapnak a Bookangel által átvett áruházak. Az áprilisi budapesti könyvfesztiválon az Alexandra Value néven jelentek meg. "Ezzel is sugallva, hogy ami érték volt az Alexandrában megtartjuk, ugyanakkor jelezzük, ez már más vállalkozás" - tette hozzá az ügyvezető.