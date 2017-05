Nagy változás a magyar milliárdos cégeiben - fejetlenség az Alexandránál

Több mint két hónapja nem sikerült új ügyvezetőt választani az egykor 56 Alexandra üzletet működtető, még 260 dolgozóval rendelkező Rainbow Kft. élére. Közben a Matyi Dezsőék által üzemeltetett négy könyvesbolt is új bérlőhöz kerül, a Nyugati térit április óta a szegedi Bookangel viszi.

Domokos Erika, 2017. május 12. péntek, 07:08

Március elseje óta nincs ügyvezető igazgatója az egykor 56 Alexandra könyvesboltot működtető, 260 bejelentett dolgozóval rendelkező Rainbow Üzletlánc Kft.-nek, mivel az elmúlt négy taggyűlésen a tulajdonostársak közti eltérő álláspontok miatt nem tudtak új vezetőt választani. A Napi.hu információi szerint a Fővárosi Törvényszék cégbíróságához érkezett bejelentés arra vonatkozóan, hogy a társaságnak huzamosabb ideje nincs ügyvezetője, s kérelmezték a törvényességi felügyeleti eljárás elindítását (ennek célja a törvényes állapot helyreállítása).

A Rainbow-val szemben két felszámolási kérelem is érkezett a bíróságra, de a cég fizetésképtelenségét még nem állapította meg a bíróság, így felszámolási eljárás sem indult. A Cégközlönyből ugyanakkor kiderül, április végén újabb végrehajtást rendeltek el a kiskereskedő cég ellen.

Lapunk úgy értesült, hogy a vállalkozástól több mint hárommilliárd forintot követelő, az Alexandra boltokat ellátó nagykereskedő, a Matyi Dezső vezette Könyvbazár Kft. is felszámolást kezdeményezett a Rainbow-val szemben. (Mint ismert, a két társaság közt elszámolási vita alakult ki, a Rainbownak hasonló nagyságrendű viszontkövetelése van a könyvkiadóknak tartozó Könyvbazárral, Matyi Dezsővel és egy hozzá közel álló személlyel szemben.) Az ügyben kerestük Matyi Dezsőt, de nem reagált lapunknak.

Mi lesz a dolgozókkal?

A Rainbow által működtetett Alexandra üzletek március elsejével bezártak, azóta közülük több egység bérletét más kiadók, illetve kereskedők átvették vagy átveszik, azokat továbbra is könyvesboltként üzemeltetik (mint a Líra, Libri, Bookangel). Március elején még 362 dolgozója volt a Rainbow-nak, jelenleg 260 fő. Akkor az átadandó üzletek dolgozóinak többsége a közös megegyezéses elbocsátást nem fogadta el, ugyanakkor vannak, akik azóta találtak új munkát és távoztak, ugyanakkor vannak olyanok is, akik maradtak, de második, részmunkaidős állást vállaltak.

A dolgozók sorsa akkor rendeződhetne, ha elindulna a cég megszüntetése: a kényszertörlése vagy a felszámolása, így az elmaradt bérek lehívhatók lennének a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből. A dolgozók februári fizetését még rendezte a Rainbow korábbi vezetése, és márciusra azoknak, akiket addig nem vettek át a könyvesboltok új üzemeltetői, előre kifizették a nettó bérük 80 százalékát.

Új üzemeltető a Nyugati téren - Nyitnak az Alexandra Value boltok?

Közben a nem a Rainbow, hanem Matyi Dezsőék cégei által működtetett Alexandra áruházak - a budapesti Nyugati téri, MOM parki, valamint egy kaposvári és egy győri egység - is új üzemeltetőkhöz kerülnek.A Nyugati téri boltot április óta a szegedi székhelyű Bookangel Kft. bérli, amely a Könyvmolyképző Kiadó Kft.-vel azonos tulajdonosi körhöz tartozik. "Előreláthatóan a Bookangelhez kerül a kaposvári és nagykereskedelmi beszállítóként a MOM parki üzlet is" - tudta meg lapunk Katona Ildikótól, a Bookangel ügyvezető-résztulajdonosától. A kiskereskedelmi cég viszi tovább - a korábban Rainbow-üzemeltetésű - szekszárdi és a székesfehérvári Alexandra boltot is. A Bookangelnek egyenként kell megállapodnia a kiadókkal könyveik bizományosi értékesítéséről, ugyanakkor a kiadóknak nyilatkozniuk is kell arról, hogy a Bookangel átveheti a készleteiket az Alexandra boltokat eddig ellátó nagykereskedő Könyvbazártól. Ehhez a Könyvbazár hozzájárulása is szükséges.Még nem született végleges döntés, hogy az Alexandra mellett milyen kiegészítő nevet kapnak a Bookangel által átvett áruházak. Az áprilisi budapesti könyvfesztiválon az Alexandra Value néven jelentek meg. "Ezzel is sugallva, hogy ami érték volt az Alexandrában megtartjuk, ugyanakkor jelezzük, ez már más vállalkozás" - tette hozzá az ügyvezető.