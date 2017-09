Nagy változás Andy Vajna életében

A kaszinó- és TV2-tulajdonos, filmügyi kormánybiztos Andrew G. Vajna szerint fontos mérföldkőhöz érkezett a Lapcom megvásárlásával.

Domokos Erika, 2017. szeptember 11. hétfő, 10:50

A Radio Bridge Media Holdings Ltd. ma bejelentette, hogy a Lapcom Zrt. részvényeinek 100 százalékának eladására vonatkozó megállapodást írt alá az Avalue Befektetési Kft.-vel, az AV Investments leányvállalatával. A tranzakció zárásának feltétele, hogy a tulajdonszerzést a Gazdasági Versenyhivatal engedélyezze - olvasható a Lapcom honlapján. (A tranzakció ellen a Médiatanács korábban nem emelt kifogást.)

"A Lapcom megvásárlása médiabefektetéseim fontos mérföldköve. Célom, hogy a Lapcomhoz tartozó újságokat és online kiadványokat tovább fejlesszük. A kibővült médiaportfólió az együttműködési lehetőségek kiaknázásával, innovatív termékek fejlesztésével, digitális platformok erősítésével kíván továbbra is érteket teremteni helyi és országos fogyasztóinak valamint hirdetőinek" - nyilatkozta a tranzakció kapcsán az Avalue tulajdonosa, Andy Vajna.

A Lapcom eddigi tulajdonosa a kajmán-szigeteki bejegyzésű Radio Bridge Media Holdings Ltd., amely feltételezhetően jó árat kért a tavaly tízmilliárd forint nettó árbevétel mellett 1,4 milliárd forint nyereséget termelő kiadóvállalatért.

A Lapcom Magyarország legdinamikusabban fejlődő médiavállalkozása, amely meghatározó pozíciókkal rendelkezik a nyomtatott sajtóban és az internetes tartalom szolgáltatói piacon, valamint a nyomdai szektorban. Fizetős nyomtatott termékei - Bors című országos napilap, a Délmagyarország című Csongrád megyei és a Kisalföld című Győr-Moson-Sopron megyei napilapokból - naponta 140 ezer példányban kelnek el és több mint 650 ezer olvasóval rendelkeznek. Digitális területen a kisalfold.hu, a delmagyar.hu és a borsonline.hu híroldalak együttesen naponta mintegy 170 ezer egyedi látogatót vonzanak. A Lapcom két nyomdával is rendelkezik - áll a társaság közleményében.

Mindent elvittek a kormányközeliek

A magyarországi megyei lapok többségét - a tavaly október óta a Mészáros Lőrinc közvetett érdekeltségében lévő - Mediaworks Zrt. adja ki (egyebek mellett a Nemzeti Sportot és a Világgazdaságot is, s hamarosan a kormányközeli Magyar Időket is). Három regionális napilap, az Észak-Magyarország, a Hajdú-bihari Napló és a Kelet-Magyarország Heinrich Pecina osztrák üzletember cégéhez került. (A HVG információi szerint Pecina MKB-s és takarékbankos hitel segítségével vásárolt.) A fennmaradó két regionális lap, a Délmagyarország és a Kisalföld pedig most a kormánybarát TV2-t is tulajdonló Andy vajnához került.

