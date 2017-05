Nagy változás érkezik a Magyar Televíziónál

Reklámmentessé válik június elsejével az M2 gyermek- és ifjúsági csatorna abban az idősávban, amikor a legkisebbeknek szóló műsorokat sugározza. Ezt a gyereknapon, a Családok világtalálkozóján jelentette be az emberi erőforrások minisztere.

Balog Zoltán elmondta: a kormány célja az, hogy sok más ágazat mellett a média is gyermekbarát legyen, s ebben a közmédiának is fontos szerep jut. Mint mondta, már most is külön figyelmet kap, hogy az M2 e programsávjának kínálata erőszakmentes műsorokból álljon.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az M2 reklámmentessé tétele a közmédia vállalása, nagy mérföldkő, amelyet örömmel jelentettek be éppen a gyermeknapon.

Balog Zoltán a tájékoztatón arról is beszélt, hogy a miniszterelnök által a napokban bejelentett támogatások azt jelentik, hogy jövőre 200 milliárd forinttal "több lesz a családok számára elérhető". Ezzel megközelítjük a GDP öt százalékát, és első helyet fogunk elérni az Európai Unión belül. Bízom benne, hogy ezek az intézkedések jelzik, hogy a kormánynak a családok fontosak, és hogy családbarát kormányzás útjára szeretnénk lépni, és azon szeretnének előrehaladni - fogalmazott a miniszter.

Elárulta, hogy hétfőtől indul az M2 Hetedhét kaland című, tudományt, kultúrát, környezetvédelmet és szórakozást ötvöző, saját gyártású produkciója.

(A képen Balog Zoltán és Novák Katalin)